El laureado artista urbano El Alfa, realizó el lanzamiento de la primera bola en el segundo partido de la serie World Tour 2024 que se celebra en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

El Alfa, al igual que otras personalidades que han sido parte de la actividad del fin de semana solicitó la construcción de un nuevo estadio para el país, al nivel de los jugadores que nos representan en el béisbol de Grandes Ligas.

"Somos los mejores del Caribe y no lo tenemos, tenemos los mejores peloteros, tenemos alrededor de 150 peloteros en Grandes Ligas; y no tenemos un estadio", comentó.

El intérprete de "Banda de Camión" entiende que el estadio Quisqueya está en unas muy buenas condiciones, pero hay que hacerle una inversión muy grande para ponerlo al nivel de un estadio de Grandes Ligas.

"Estar en mi casa, y que me den la oportunidad me pone bastante contento, en Colorado tuve la oportunidad de participar en el Juego de Estrellas, pero no hay nada más especial que ser parte de una actividad como esta en tu casa", expresó El Alfa previo al partido, en un compartir con la prensa.

El World Tour 2024 "The Dominican Series" es la segunda oportunidad en la que el intérprete de "Jamaica" es parte de una actividad premium de Grandes Ligas, en el 2021 participó en el Juego de Estrellas celebrado en el Coors Field de Denver.

"Mira como están los niños con sus gorras de Boston; de Tampa, eso no tiene precio, ellos son el futuro, si no apoyamos, tenemos problemas", agregó.

"No tuve la oportunidad de darle un diploma a mi mamá, pero su sueño era tener una casa y ahora la tiene, o sea, nosotros lo que necesitamos es darle la motivación a los jóvenes", agregó.