Llegan 93 dominicanos en nóminas al arranque de las Grandes Ligas

La apertura este jueves en Norteamérica de la temporada de las Grandes Ligas volverá a dejar a la República Dominicana como la primera exportadora de talento al torneo con el calendario más extenso del planeta.

Un total de 93 quisqueyanos amanecieron este día en las nóminas de 26 hombres que presentarán los clubes del Gran Circo en su jornada inicial, un número que comenzará a aumentar tan pronto como el sábado cuando sea activado Bryan Abreu por los Astros.

Se trata de una cifra que puede comenzar a variar desde hoy mismo, con los Angelinos pendientes de definir la posición a ocupar el derecho José Soriano.

Si esta vez no se alcanzará el centenar puede encontrarse explicación en lesiones y suspensiones. Figuras como los lanzadores Sandy Alcántara y Eury Pérez (Marlins), Félix Bautista (Orioles), Luis Medina (Atléticos) y Jonathan Hernández (Rangers), el receptor Endy Rodríguez (Piratas) y el jardinero Miguel Andújar (Atléticos) empiezan la campaña entre algodones.

Noelvi Marte (Rojos) comenzará a cumplir una suspensión de 80 partidos por fallar a una prueba de dopaje y Wander Franco (Rays) será movido a la lista restringida con el proceso abierto que sigue la justicia dominicana por la acusación de violación a una menor.

Solo tres de los 30 equipos (Reales, Cardenales y Tigres) no tendrán duartianos en sus planteles en el arranque.

El reparto de jugadores

Astros, Cerveceros, Marlins, Padres y Filis presentan el mayor número de dominicanos, con seis, cada uno. Dodgers, Orioles, Rockies y Gigantes solo registraron uno, cada uno.

Tanto Houston como Filadelfia se apuntan como candidatos a la Serie Mundial y en sus planteles los dominicanos están llamados a jugar un papel clave.

Los Astros tienen en su rotación a Framber Valdez y Cristian Javier. En su bullpen están Rafael Montero y Ronel Blanco, su receptor es Yainer Díaz y su torpedero es Jeremy Peña. Abreu es parte del cuerpo de relevistas, pero cumplirá una sanción de dos partidos por haber golpeado a cubano Adolis García, durante la Serie de Campeonato de 2023.

Los Filis tienen entre sus abridores a Cristopher Sánchez, en su relevo a Seranthony Domínguez, Yunior Marte y Gregory Soto y en los jardines a Cristian Pache y Johan Rojas.

Tan pronto como este jueves puede debutar en el Gran Circo el dominicano número 918. Nasim Núñez, un infielder nacido en Nueva York, quedó en la plantilla de los Nacionales y su estreno es inminente.

Dominicanos en roster activo previo al día inaugural 2024

Astros (6): Ronel Blanco (PD), Cristian Javier (PD), Rafael Montero (PD), Framber Valdez (PZ), Yainer Díaz (C) y Jeremy Peña (SS).

Cerveceros (6): Joel Payamps (PD), Freddy Peralta (PD), Elvis Peguero (PD), Abner Uribe (PD), Gary Sánchez (C) y Willy Adames (IF).

Marlins (6): Edward Cabrera (PD), George Soriano (PD), Sixto Sánchez (PD), Vidal Bruján (OF), Bryan de la Cruz (OF) y Jesús Sánchez (OF).

Padres (6): Jhony Brito (PD), Enyel de los Santos (PD), Wandy Peralta (PZ), Manny Machado (IF), Eguy Rosario (IF) y Fernando Tatis Jr., (OF).

Filis (6): Seranthony Domínguez (PD), Yunior Marte (PD), Gregory Soto (PZ), Cristopher Sánchez (PD), Cristian Pache (OF) y Johan Rojas (OF).

Red Sox (5): Brayan Bello (PD), Joely Rodríguez (PZ), Rafael Devers (IF), Enmanuel Valdez (IF) y Pablo Reyes (OF).

Angelinos (4): José Cisnero (PD), Carlos Estévez (PD), Luis García (PD) y Miguel Sanó (DH).

Cachorros (4): Yency Almonte (PD), José Cuás (PD), Héctor Neris (PD) y Christopher Morel (IF).

Dbacks (4): Miguel Castro (PD), Luis Frías (PD), Ketel Marte (IF) y Geraldo Perdomo (IF).

Marineros (4): Luis Castillo (PD), Gregory Santos (PD), Jorge Polanco (IF) y Julio Rodríguez (OF).

Rangers (4): José Leclerc (PD), Yerry Rodríguez (PD), Ezequiel Durán (IF) y Leody Taveras (OF).

Rojos (4): Frankie Montás (PD), Santiago Espinal (IF), Jeimer Candelario (IF) y Elly de la Cruz (IF).

Mellizos (4): Jorge Alcalá (PD), Jhoán Durán (PD), Carlos Santana (IF) y Manuel Margot (OF).

Guardianes (3): Emmanuel Clase (PD), José Ramírez (IF) y Ramón Laureano (OF).

Mets (3): Luis Severino (PD), Yohan Ramírez (PD) y Starling Marte (OF).

Nacionales (3): Luis García Jr., (IF), Nasim Núñez (IF) y Víctor Robles (OF).

Yanquis (3): Luis Gil (PD), Austin Wells (C) y Juan Soto (OF).

Azulejos (3): Génesis Cabrera (PZ), Yimi García (PD) y Vladimir Guerrero Jr., (IF).

Piratas (3): Roansy Contreras (PD), Luis L. Ortiz (PD) y Oneil Cruz (IF).

Medias Blancas (2): Deivi García (PD) y Eloy Jiménez (DH).

Rays (2): Amed Rosario (IF) y José Sirí (OF).

Atléticos (2): Danny Jiménez (PD) y Esteury Ruiz (OF).

Bravos (2): Reynaldo López (PD) y Marcell Ozuna (DH).

Dodgers (1): Teoscar Hernández (OF).

Gigantes (1): Camilo Doval (PD).

Orioles (1): Jorge Mateo (IF).

Rockies (1): Elehuris Montero (DH).