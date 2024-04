Fuente AP: Mets llegan a acuerdo con colombiano Teherán

Los Mets de Nueva York, cuya rotación estaba afectada por las lesiones y el impacto de las condiciones meteorológicas en esta campaña incipiente, han llegado a un acuerdo con el veterano abridor colombiano Julio Teherán.

La información fue proporcionada por una persona cercana al acuerdo, quien habló el miércoles con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato porque no se ha hecho un anuncio oficial.

Teherán, quien llegó a ser rival acérrimo de los Mets cuando lanzaba con Atlanta, pasó la pretemporada con Baltimore. El derecho rescindió su convenio de ligas menores con los Orioles a finales del mes pasado, cuando no logró quedarse en el plantel del primer equipo para la inauguración de la campaña.

El colombiano de 33 años, dos veces elegido para el Juego de Estrellas, volvió a las Grandes Ligas el año pasado, tras una ausencia prolongada. Tuvo una foja de 3-5 con una efectividad de 4,40 en 11 aperturas y tres apariciones como relevista por Milwaukee, campeón de la División Central de la Liga Nacional.

David Stearns, nuevo presidente de operaciones deportivas de los Mets, pasó la campaña anterior como asesor de los propietarios de los Cerveceros. El otoño anterior, había renunciado como presidente de operaciones deportivas de Milwaukee.

Teherán tiene un récord de 81-82 y una efectividad de 3,83 en 12 temporadas dentro de las mayores con los Bravos, Angelinos, Tigres y Cerveceros. Fue elegido al Juego de Estrellas con Atlanta en 2014 y 16.