Carrera longeva y productiva premia a un Beltré que jugó limpio en Grandes Ligas

La longevidad fue un factor clave en la carrera de 21 temporadas en Grandes Ligas de Adrián Beltré, el antesalista dominicano que el próximo 21 de julio será llevado al Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown.

Claro, tiempo de servicio no es garantía de un sitial en Cooperstown, un lujo que solo exhiben cuatro dominicanos y él será el quinto. En el caso de Adrián sí lo es.

"Sabemos que no es fácil, sabemos que lleva tiempo y dedicación jugar muchos años para tener una carrera larga y que te escojan para entrar al Salón de la Fama", manifiesta el expelotero.

Beltré compartió este lunes en un encuentro con la prensa, su primero después de que se dio a conocer su elección. Estuvo acompañado por Valentín Báez, ejecutivo del Grupo Corripio y Víctor Dumé, el productor del documental sobre la trayectoria del expelotero. La exaltación podrá ser vista por Teleantillas.

Es complicado dejar fuera del Salón a una figura que reunió 3,166 hits; 447 empujadas y 1,707 remolcadas. Cinco guantes de oro y cuatro visitas al Juego de Estrellas.

Este jugador que lo reunía todo: a la defensa y la ofensiva. Sin embargo es poco lo que se fijaba en esos renglones; su meta, según afirmó, era solo salir a ganar partidos o hacer lo necesario para ese resultado favorable de su equipo. Hubo temporadas, sostiene, en que la defensa fue el punto luminoso y otros la ofensiva.

Su primer hit en Grandes Ligas, alcanzar los 3,000 hits y estar en la Serie Mundial, son definidos por él como sus mejores momentos, aunque "es difícil, que puedas apartar algún momento" en particular.

Un jugador limpio

Beltré es un jugador que quiere ser un modelo a seguir para su comunidad de El Café, de Herrera. Y harían bien en fijarse en esta muralla de la antesala.

En una época marcada por los esteroides, Adrián corrió limpio durante 21 campañas y 2.933 partidos.

"Yo nunca pensé o creí que alterar mi cuerpo iba a ser algo positivo para mi carrera", manifestó Beltré.

Muy al contrario, se concentró en lo que es trabajar su cuerpo. Y los resultados son más que observables.

La elección de la gorra

No fue fácil. Beltré, quien salió del hogar de sus padres con tan solo 15 años, formó parte de la academia de los Dodgers de Los Angeles.

El antesalista intransitable reconoció el apego con esa organización. Pero solo una gorra tenía que ser para colocarse el día de la exaltación para el Salón de la Fama y la agraciada fue: Vigilantes de Texas.

Tampoco fue una escogencia simple. "Yo tuve que sentarme bien y analizar porque yo siempre me caractericé por ser un jugador de los fundamentos y los ideales de los Dodgers", manifestó Beltré.

Y fue así. Pasó siete años en esa organización, con la que debutó en Grandes Ligas a la edad de 19 años en 1998. Después pasó a los Marineros, por otras cuatro campañas y una más en Boston, antes de pasar ocho con Texas.

"Tuve mejor desempeño con Texas", dijo Beltré y además de eso "me sentí más cómodo vistiendo la gorra o el logo de los Rangers", expresó, sin dejar de agradecer a los Dodgers; Marineros y Medias Rojas. Pero en su corazón sintió que los "Rangers merecían ese prestigio".

¿Un ejecutivo?

Las ofertas han llovido, pero no está en su agenda instalarse en una oficina de algún equipo de Grandes Ligas. "He tenido ofertas por varios años abiertas, de trabajo", señala Beltré. "Ahora mismo no me veo trabajando en el béisbol y la razón principal es que le quiero dar tiempo a mi familia".

Además, la razón por la que también se fue del béisbol es "su familia", a cuyos hijos ve desarrollarse también en el deporte.