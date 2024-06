Santana da el 11, Correa tuvo par de cuadrangulares y Mellizos ganan 6-2 el 1ro de doble cartelera

El dominicano Carlos Santana pegó su jonrón once del año y el puertorriqueño Carlos Correa continuó su erupción ofensiva con dos cuadrangulares como parte de un día de tres imparables en su cuenta y los Mellizos de Minnesota vencieron el domingo 6-2 a los Atléticos de Oakland, en el primer juego de una doble tanda.

Santana y Royce Lewis conectaron jonrón entre sus dos hits que produjeron carreras, Bailey Ober (6-4) laboró hasta la séptima entrada y Minnesota ganó por cuarta ocasión consecutiva y por sexta vez en los últimos siete encuentros.

El abridor de Oakland, JP Sears (4-6) permitió tres tablazos de cuatro esquinas en nueve imparables durante cuatro entradas y un tercio.

Daz Cameron pegó cuadrangular, pero Oakland sufrió su octava derrota consecutiva.

El dominicano Jhoan Durán consiguió el último out para su 11mo salvamento. Correa ha bateado de 31-18 con tres vuelacercas en sus últimos siete juegos.

"Empecé la temporada sintiéndome excelente, luego fui a la lista de lesionados por un corto tiempo y luego como que no pude encontrar esa sensación", dijo Correa. "Últimamente me he sentido mucho mejor en términos de a cómo me sentía antes de la lesión. Me encuentro en una buena posición ahora mismo. Ahora, solo quiero que dure lo más que pueda".

Por los Mellizos, los puertorriqueños Correa bateó de 5-3 con tres producidas y dos anotadas, José Miranda de 4-2. Los dominicanos Carlos Santana de 3-2 con dos remolcadas y una anotada y Manuel Margot de 4-0 con una anotada.

Por los Atléticos, el dominicano Miguel Andújar de 4-1.