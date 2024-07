Adrián Beltré en ruta hacia Cooperstown al nicho de los inmortales de MLB

El domingo 21 de julio es una fecha histórica para el béisbol dominicano, y específicamente para el antesalista dominicano, Adrián Beltré, que se convertirá en el quinto pelotero dominicano en acceder al nicho de los inmortales de Cooperstown, Nueva York.

Beltré se unirá en el Salón de la Fama a los dominicanos Juan Marichal (1983), Pedro Martínez (2015), Vladimir Guerrero (2018) y David Ortiz (2022), luego de una carrera de 21 años en los que tuvo una línea ofensiva de .286/ .339/.480 con 477 cuadrangulares y 1,707 carreras empujadas en 2,933 partidos, en los que anotó 1,524 carreras y conectó 636 batazos de doble mérito.

El antesalista nativo de la ciudad de Santo Domingo, tuvo .816 de OPS y ganó cinco guantes de oro en su carrera, y está considerado entre los mejores jugadores de la posición en la historia del juego.

"Nervioso, pero principalmente por el discurso, no me siento muy cómodo hablando públicamente, pero, al mismo momento me siento emocionado y contento", contestó Beltré a una pregunta realizada por el periodista dominicano de ESPN, Enrique Rojas, sobre las emociones con relación al día de exaltación.

Beltré se caracterizó durante su carrera por hablar con su bate, pero para este domingo tiene la responsabilidad de dirigirse a un público que está ansioso de escucharlo hablar sobre sus vivencias en el terreno de juego, y la expectativa es que lo haga en inglés y español.

"Vi el de Vladimir, el de Pedro y el de David, pero es difícil compararlos, porque yo quería hacer algo corto, pero es difícil compilar tantos años de carreras, y de expresar tu agradecimiento a diferentes personas, en dos o tres minutos", agregó.

Beltré está consciente de que es un momento único y que se vive una sola vez.

Beltré ha expresado con anterioridad lo difícil que es apartar momentos de su carrera para resaltarlo, pero su primer hit en MLB, cuando llegó al hit tres mil y ser parte de una Serie Mundial, algo que concretó en el 2011, son los momentos más importantes para él como parte del negocio.

Entrará como Vigilante

La gorra con la que entra un pelotero a la inmortalidad es algo de gran importancia en el proceso, y la decisión para Beltré es un poco complicada en virtud de que se hizo profesional como Dodger, pero vistió los uniformes de los Marineros de Seattle, los Medias Rojas de Boston y de los Vigilantes de Texas, que al final serán los agraciados de contar en su palmarés con un "inmortal" del calibre del dominicano.

"Tuve mejor desempeño con Texas", expresó Beltré en una rueda de prensa realizada en el país hace un par de meses, a la sazón de un documental que va a ser realizado resaltando sus logros como pelotero profesional, "me sentí más cómodo vistiendo la gorra o el logo de los Rangers", expresó, sin dejar de agradecer a los Dodgers; Marineros y Medias Rojas. Pero terminó diciendo que los "Rangers merecían ese prestigio".

La compañia de Adrián Beltré

El ceremonial de exaltación de Cooperstown de este domingo además del pelotero dominicano Adrián Beltré tendrá al inicialista Todd Helton (COL), el receptor y primera base de los Mellizos de Minnesota, Joe Mauer y al exmánager de los Piratas, Marlins, Rockies y Tigres, Jim Leyland, quien fue elegido por el Comité de la Era Contemporánea.