Tras la salida de Soto, el récord de San Diego luce similar al del año pasado

Juan Soto llegó y se fue, y los Padres de San Diego no parecen haber cambiado mucho.

Los Padres estaban 12 juegos por encima de .500 en agosto de 2022 cuando adquirieron a Soto en un acuerdo espectacular con los Nacionales de Washington.

Terminaron ese año en un distante segundo lugar detrás de los Dodgers en la División Oeste de la Liga Nacional, pero luego vencieron a Los Ángeles en los playoffs y llegaron a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Luego, el año pasado, San Diego terminó con un decepcionante récord de 82-80 a pesar de la gran producción de Soto. Los Padres lo cambiaron a los Yankees en la temporada baja, y aunque ha sido una gran pérdida (Soto ha jugado brillantemente en Nueva York), San Diego está prácticamente en la misma situación.

Los Padres tienen marca de 52-50 después de la victoria del domingo sobre Cleveland.

San Diego terminó con un diferencial de carreras de más-104 el año pasado, y el equipo de esta temporada no está en camino de terminar ni cerca de eso, pero aun así es notable cómo la llegada y salida de un jugador de calibre de Jugador Más Valioso no convirtió a los Padres en un gigante y no los dejó fuera de la contienda.

En el canje de 2022, San Diego envió al primera base Luke Voit, al zurdo MacKenzie Gore, al campocorto C.J. Abrams, al derecho Jarlin Susana y a los jardineros Robert Hassell III y James Wood a Washington. Los Padres recibieron a Soto y al primera base Josh Bell.

AP/POR NOAH TRISTER