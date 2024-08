Por el COVID-19 tuvo que taxear y ser cerrajero, ahora es el cerrador de los Gigantes

Ryan Walker, como tantos otros prospectos menos conocidos de la MLB, tuvo que encontrar una manera de llegar a fin de mes durante la temporada 2020 cancelada por el COVID-19.

Walker, el actual cerrador de los Gigantes, habló con Ryan Divish de The Seattle Times antes de la victoria de San Francisco sobre los Marineros el sábado, donde el nativo de Arlington, Washington, contó sobre su regreso a casa y su difícil viaje en la MLB después de que San Francisco lo seleccionara en la ronda 31 del draft de 2018.

Walker tuvo que repensar su carrera en 2020 cuando se canceló la temporada de MiLB debido a la pandemia. Walker le dijo a Divish que condujo para Lyft durante unos meses en el área de Spokane, pero que no lo disfrutó, lo que lo impulsó a aceptar un trabajo en una empresa de cerrajería local.

"Obviamente, no comencé con el puesto más prometedor en 2018, pero eso demuestra que no importa", le dijo Walker a Divish. "Simplemente sales y haces lo tuyo y lanzas. Eso es todo lo que puedes hacer y eso es lo que hice. Es genial ver cómo progresaron los años, ascender cada año siempre fue una ventaja. Siempre hubo años en los que pensaba, está bien, si no subo el año que viene o lo que sea, comenzaré a repensar mi carrera. Pero cada año, simplemente seguí ascendiendo. Me mantuve fiel a lo que era como lanzador y funcionó".

"Si dejabas las llaves dentro del auto, las dejabas dentro de tu casa, cambiabas las cerraduras de las casas y los negocios, aprendí a hacerlo", dijo Walker. "Pagaba mucho mejor que Lyft o cualquier otra cosa que iba a hacer. En realidad, fue divertido. Teníamos que sobrevivir de alguna manera. Definitivamente no tenía los fondos para pasar un año entero sin trabajar, así que fue un buen momento. Es una gran habilidad para aprender. Mi jefe era genial. Empecé simplemente haciendo cerraduras de autos y luego me mostró cómo hacer más".

Walker tuvo una buena cantidad de encuentros extraños mientras trabajaba como cerrajero, incluyendo abrir las puertas de varios autos en marcha. Algunos de los cuales incluso tenían bebés encerrados adentro.

"Vi mucho", compartió Walker. "Tengo algunas historias".

Ahora, el jugador de 28 años está cerrando la puerta a los bateadores oponentes en la novena entrada como el nuevo cerrador de los Gigantes. Walker ha aparecido en 65 juegos esta temporada, lanzando 68 1/3 entradas con 89 ponches y 15 bases por bolas y una espectacular efectividad de 1.98.

Es seguro decir que si continúa lanzando bien, no necesitará repetir su carrera de cerrajero en el corto plazo.