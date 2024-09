Anulación de preacuerdos por alteración de edad estremece negocio de firmas

En el verano de 2022, el jefe de scouts de un equipo de las Grandes Ligas dio su palabra de gallero a un veterano entrenador para firmar a un prospecto, entonces de 14 años, por casi dos millones de dólares.

Con ese “amarre”, el “fenómeno” dejó de ser presentado a los demás equipos, se acabaron los try-outs y asistir a los showcases para él; era cuestión de concentrarse en no perder la forma física. De inmediato, comenzaron a llegar las ofertas de prestamistas a los familiares y hasta la compra de porcentajes de ese potencial bono al entrenador, unos pagos que ahora es poco probable que sean liquidados.

El mes pasado llegó el informe del departamento de investigación de la Major League Baseball, que descubrió que, en lugar de los 16 años que habría cumplido en julio, en realidad el joven ya tendría 19 años.

Una información que anuló el pacto (queda suspendido de forma automática por un año) y afectó a toda la cadena de actores que esperaban el próximo 15 de enero para rubricar el acuerdo, que sería oficial a un máximo de 90 días más tarde.

El entrenador, que pide la omisión de su identidad, una vez digerida la noticia, lamenta que el sistema de reclutamiento tenga este tipo de vacíos. Insiste, con gran frustración, en que hay un desfase entre la forma en que Grandes Ligas procesa las firmas y el momento en que estas se cierran.

En la industria era un secreto a voces que ese jugador ya tenía un acuerdo, pero la demora en la investigación dio el espacio para que tuviera que pasarse dos años más invirtiendo en un talento cuyo valor ahora se va al suelo, si es que vuelve a generar interés.

Desde la MLB explican que no pueden iniciar la indagación sobre la identidad de un jugador sino hasta un año antes de que estén hábil para firmar. Es decir, a los 15 años. Igual con las pruebas de sustancias prohibidas.

Sin embargo, los equipos cierran preacuerdos con los prospectos más cotizados hasta con 12 años de edad, asumiendo el entrenador riesgos que van desde la reducción de lo acordado hasta la anulación total.

No se trata de un caso aislado. Fuentes aseguran a Diario Libre que una serie de confirmaciones de edad alterada ha permitido que clubes reestructuren sus presupuestos y cierren acuerdos recientes con jugadores habilitados para firmar en enero próximo. Este grupo se había quedado fuera del borrador original que ya se había cerrado.

Mets, víctima visible de arreglos

La efectividad del departamento de investigación de la MLB no alcanza la perfección, si bien en estos últimos años los afectados son los programas de desarrollo y no los clubes.

Suplantar identidad parecía una etapa superada en el sistema de reclutamiento en la República Dominicana. No obstante, episodios recientes, confirmados por la MLB, demuestran que, si bien no alcanzan niveles de la primera década de este siglo, el problema no está erradicado.

En abril pasado, NJ Advance Media, de New Jersey, reportó que el equipo Mets de Nueva York suspendió al dominicano Anthony Baptist por mentir en su identidad.

El conjunto de la Gran Manzana firmó en enero de 2023 a Batist por un bono de US$1,1 millones. El 28 de marzo el equipo colocó al jardinero en la “lista restringida” y lo activó el pasado 27 de agosto.

Los Mets tenían un preacuerdo con el torpedero Raymel Ortiz, que tendría 16 años y a quien MLB Pipeline lo colocaba como el prospecto 26 en su ranking internacional. Pero el pacto no se materializó.