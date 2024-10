El consejo que dio David Ortiz a Mookie Betts antes de romper su mala racha

David Ortiz le ofreció un consejo a Mookie Betts antes de que rompiera una mala racha en los playoffs

Mookie Betts no había estado en su mejor momento antes del partido de postemporada entre Los Angeles Dodgers y San Diego Padres el martes por la noche y, en medio de una mala racha abrumadora en el plato, el ocho veces All-Star recibió un consejo muy necesario de la leyenda David Ortiz.

Ortiz, ex compañero de equipo de Betts en los Medias Rojas de Boston e ícono de la postemporada, no perdió ni una pizca de fe en el dos veces campeón de la Serie Mundial. Betts entró al campo para el Juego 3 acompañado de una racha helada de 44-3 con 11 ponches en la postemporada.

Durante la derrota del Juego 2 de Los Ángeles en el Dodger Stadium, Betts se fue de 4-0 en el plato. Es cierto que el jardinero de los Padres, Jurickson Profar, le robó a Betts un jonrón seguro con una joya increíble, pero el jugador de 32 años todavía necesitaba algunas palabras de aliento.

"No es mecánicamente, puede que sea mentalmente. Así que ahora, Mook, escucha a tu chico aquí mismo", dijo Ortiz en el programa previo al juego de FOX Sports, información que recoge NESN.

"Si yo fuera tu entrenador de bateo en este momento, no me preocuparía por nada mecánico. Me preocuparía por poner la sonrisa que pones en tu cara. Esa sonrisa que molesta a la gente, a la oposición. La sonrisa que usas para golpear a la gente porque esa sonrisa significa que te estás divirtiendo. Y cuando te diviertes jugando el juego, todo te sale natural. ¿Sabes por qué? Porque este chico es uno de los chicos más trabajadores del béisbol. Por eso es tan bueno. ¡Vamos, hombre! Te estoy animando. Mi amigo, ¡vamos!"

Tal vez Betts se enteró de las palabras de afirmación de Big Papi desde el vestuario porque, en la parte alta de la primera entrada, Betts abrió el marcador con un jonrón solitario para poner a los Dodgers en el marcador temprano. Profar saltó y casi le robó a Betts nuevamente, pero el batazo de 342 pies fue suficiente para darle al bateador derecho su primer viaje por las bases en la postemporada en tres años.

Betts conectó jonrón por última vez en la postemporada de 2021 contra los Gigantes de San Francisco en el juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Betts se fue de 4-2 en el plato, pero los Dodgers cayeron ante los Padres, 6-5, lo que le dio a San Diego una ventaja de 2-1 en la serie divisional, poniendo a Los Ángeles a una derrota de la eliminación de los playoffs.

Los Dodgers han llegado a un punto de desesperación, lo que significa que Betts, Shohei Ohtani y el resto del costoso plantel de Los Ángeles tendrán que estar en su mejor momento, de lo contrario, los Dodgers están condenados a una vergonzosa eliminación en la primera ronda.

El cuarto juego de la serie será en el Petco Park este miércoles por la noche y está programado para comenzar a las 9:08 p. m.