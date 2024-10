Lake sobre Pujols: "Necesitábamos a una persona con presencia así"

En las filas de los Leones del Escogido, hay un jugador de los denominados "peloteros de esta liga", debido a que en el tiempo han probado que tienen la ofensiva y la defensa para sumar en el circuito otoño-invernal.

Se trata de Junior Lake, que en las prácticas ha mostrado estar en condiciones para rendir. Es de las apuestas del dirigente Albert Pujols para ir todo el curso, uno donde los melenudos llegan con los recursos para fijar la corona como objetivo alcanzable.

Lake tuvo sus inicios en la Lidom en el 2009 con las Estrellas donde estuvo hasta la zafra 2022-2023. Se encamina a su temporada 15 y siente que todo le está saliendo bien para afianzarse en alineación escarlata.

"Muy bien, vamos mejorando, el cuerpo va respondiendo bien que es lo importante, estamos en salud gracias a Dios y seguimos trabajando", señaló el jardinero izquierdo.

El club 100-30

En noviembre del año pasado, Lake inauguró un club que habla mucho de sus distintas habilidades para el béisbol: es el único jugador con 100 bases robadas y 30 cuadrangulares de por vida en la liga dominicana.

El outfielder de 34 años reconoce que primero va el equipo y luego los logros personales, pero al mismo tiempo no descuida ninguna faceta de su juego.

"He estado trabajando todo, no me enfoco en una sola área, más uno cuando tiene versatilidad en el juego, uno no se puede descuidar en nada", indicó Lake.

El nativo de San Pedro de Macorís destaca mucho la presencia de Pujols como dirigente del equipo y opina que es "excelente, en realidad es una buena presencia para el equipo, gente de respeto, gente que jugó el juego, en realidad necesitábamos una persona así, gente de presencia y que supieran de béisbol, tanto él, como los coaches que él tiene alrededor", sentenció.