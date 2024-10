Escogido proclama que con Pujols están preparados para buscar la corona 17

Albert Pujols lanzó la frase; "¿Estamos ready?", y con una gran ovación le respondió una multitud de fanáticos escogidistas congregados en el lanzamiento de la campaña 2024-205.

Definitivamente se respira mucha emoción en las huestes escarlatas que está alineados con una sola misión: conseguir la corona 17.

"Creemos firmemente que nos llevará a la tierra prometida", dijo Eduardo Najri, vicepresidente de Escogido Baseball Club, que basa su optimismo en el trabajo que realizó el equipo de operaciones en la temporada muerta.

"Sin duda, el Escogido ha tenido la temporada baja más activa de nuestra historia. Hemos hecho 10 cambios", indicó Najri.

La alineación de Pujols

El miembro del club de los 700 jonrones en la MLB expresó que se siente súper entusiasmado, contento y agradecido de la directiva por permitirle ser el manager 2024-25. Pujols aseguró que los peloteros que hicieron el equipo se esforzaron al máximo y están preparados para empezar la temporada mañana.

El dirigente escarlata aprovechó la ocasión para dar a conocer la rotación de lanzadores para la primera semana de la campaña.

"El miércoles va a pichar Elián Leyva, que va a abrir contra los Tigres del Licey, y luego irá Phillips Valdez, un veterano de esta liga. Eduardo Rivera se ha ganado abrir el tercer partido de la temporada; Connor Thomas será nuestro cuarto abridor y nuestro quinto será Víctor Santos", indicó el manager escogidista.

Leyva encabeza el pelotón de los diez refuerzos que le permite la liga y que completan: Matt Koperniak (OF), Martín Maldonado (C), Ralph Garza (PD), Zac Rosscup (PZ), Cameron Gann (PD), Trevor Kelly (PD), Connor Thomas (PZ) y Luke Westphal (PZ).

Caminero, una opción

El Escogido podría contar en algún trayecto de la temporada con Junior Caminero, quien lo habían subido brevemente en 2023 (34 turnos), pero que en 2024 (165 turnos) tuvo actuaciones destacadas para Tampa Bay durante algunos partidos finales de la temporada regular.

"Estoy trabajando mi físico, todavía no tengo ni un sí ni un no, (de parte de los Rays) dependiendo de cómo me sienta lo haremos. Nuestro manager Pujols sólo me dice que siga trabajando", dijo Caminero, presente en la actividad que tuvo lugar en la plaza comercial Galería 360.

Vivir una mejor experiencia

El vicepresidente de Escogido Baseball Club, Eduardo Najri, invitó a los fanáticos a acercarse a los partidos del conjunto, ya que en sus palabras: "ningún estadio será más animado que el Estadio Quisqueya cuando juegue el Escogido". Anunció que el miércoles partirán con el "Inning Cero" que será una actividad que comenzará dos horas antes del partido en la parte frontal del estadio, en el que habrá animación, ofertas, Etc, así como también el "Opening Day" será especial. Habrá otras iniciativas como el "Coro Rojo", "El Rincón del León", fechas para los niños, y otras actividades que enriquecerán la experiencia del fanático.