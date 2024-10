Carlos Franco proclama que está lejos de retirarse

A veces, las exigencias del fanático en la liga dominicana llegan a querer "retirar antes de tiempo" a jugadores que ya entran en el segmento de veteranos, pero que no por eso, no son capaces de producir en esta pelota.

Es el caso de Carlos Franco, que inició en la Lidom en el 2016 con los Toros del Este con los que jugó sus primeras tres campañas, luego fue parte del Licey por cuatro años, y ahora entra en su segunda temporada con los Gigantes.

El año pasado, viene de batear .319 con 11 remolcadas y tres jonrones en 30 partidos.

Carlos Franco en lo personal, no cree en por ahora en retiro.

"Me encuentro bien tanto físicamente como mentalmente, asegura Franco con mucha tranquilidad.

"Cada pelotero tiene sus bajas y altas, simplemente si hay salud, todo se puede. Cuando te pones el uniforme y sales al terreno, todo puede pasar", declara el infielder de 32 años.

"Eso de estar limitando y comentando de parte de ciertos peloteros, es algo que a veces... es que uno se pone un uniforme para darle un entretenimiento a ustedes", dice Franco sobre su parecer en cuanto la apreciación de los fanáticos de "mandar a retirar jugadores".

Ya México no es una ´liguita´

"Mi experiencia en México fue muy buena, no como mucha gente piensa que es una ´liguita´, no es así, Canó fue allá y reventó, y él te puede decir que no es una liguita, allá te encuentras con tipos veteranos, tipos que jugaron Grandes Ligas", cuenta Franco sobre lo que fue su accionar en México, el cual fue con Unión Lagunas y Veracruz.

Una de las anécdotas más especiales que recuerda Franco es haberse enfrentado a Trevor Bauer dos veces. En el primer turno negoció una base por bolas, y en el otro le conectó línea que dio en el guante al lanzador y lo hicieron out en primera. Carlos Franco este año en México bateó para .273, con 18 dobles, 12 jonrones y 50 remolcadas en 80 juegos.

Pero con relación a la Lidom, obviamente su opinión es de mucho más valoración.

"Esta es una liga compleja, que no se le puede dar chance al rival, es una liga en la que tú tienes que salir con todo, todos los días, para ganar aquí la cosa es día a día".