Maldonado está sorprendido por el amor que hay por el béisbol en RD

Con apenas una semana de haber empezado la temporada, a Martín Maldonado le tocó vivir uno de los momentos más impactantes para un pelotero esta temporada: Disparó dos jonrones en un partido.

Es apenas su segundo año en la liga y hay algo que le sorprende, admira, y le agrada de nuestro béisbol

"Las ganas que tiene la gente de que su equipo gane, la fanaticada está muy metida en el juego, es algo que muchos países deben aprender del amor que hay por el béisbol en este país", declara Maldonado.

El catcher escarlata señala que en su natal Puerto Rico, en la final pasada en la que los Criollos de Caguas se proclamaron campeones sobre los Gigantes de Carolina, se vio un renacer de la pasión de los puertorriqueños por el béisbol.

"El año pasado fue un buen año para Puerto Rico, no jugué pero estuve pendiente, algunos parques se llenaron, hubo estadios que en las finales se llenaron con catorce mil, quince mil personas, creo que todavía el amor al béisbol creo que está ahí", dijo Maldonado.

Se va el 4 de noviembre

El receptor que fue campeón mundial con los Astros de Houston en 2022, informa que lamentablemente su participación en la liga dominicana terminará el próximo lunes 4 de noviembre, para luego participar en el torneo boricua con los Indios de Mayaguez.

De la versión 2024-25, de la liga dominicana, se lleva la mejor de las impresiones.

"Es una liga bien fuerte, buenos lanzadores, liga de competencia fuerte entre los equipos, la posibilidad de cambiar el roster todos los días le da un nivel de competencia muy alto".

Por último, una de los hechos que más le enorgullece de haber participado este año en la Lidom, es haber estado en roster en la primera victoria de Albert Pujols como dirigente.

"Con Pujols me une una amistad, además que jugamos juntos( Los Ángeles Angels, 2017), cuando él me llamó, no había manera de decirle que no, Albert ha visto mis hijos crecer, hemos compartido, muchísimo dentro y fuera del terreno, haber estado presente en su primera victoria, me llena de orgullo", finalizó Maldonado.