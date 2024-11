Los Tigres del Licey entran a la jornada del viernes como el equipo más caliente de la pelota invernal dominicana, con una racha de seis partidos ganados de manera consecutiva.

El desempeño de la enseña azul (8-4), que es dirigida por Gilbert Gómez, le ha permitido mantenerse un solo juego detrás de los Leones del Escogido (9-3), que ocupan el primer puesto en la tabla.

Gómez, tomó una decisión de peso al entregarle la posición de cerrador al derecho Jean Carlos Mejía (1-0, 1.13 ERA 4 JS), luego de dos salidas desafortunadas del cerrador histórico azul, Jairo Asencio, en el arranque de la temporada y el movimiento ha sido beneficioso para el conjunto.

"Tu sabes que esta es una liga de día a día, nosotros entendíamos que Jairo en ese momento, no estaba pasando por un buen momento, valga la redundancia, y la idea de nosotros no era simplemente que Mejía cerrara, si no recuperar a Jairo", expresó Gómez en una conversación con Diario Libre.

Luego del movimiento Asencio ha trabajado en dos partidos, y en dos entradas de labor no ha permitido ni hits ni carreras, otorgó una base y ponchó a un bateador contrario.

Gómez entiende que el movimiento ha cumplido con su cometido, y resaltó el trabajo de Asencio el sábado pasado ante las Águilas Cibaeñas en la séptima entrada para mantener una ventaja de una sola carrera.

"Mucha gente habla del noveno, pero tu puedes salvar un partido, en el séptimo o sexto inning", agregó.

Asencio (0-2, 10.39 ERA 1 JS) ha trabajado en cinco partidos ha otorgado dos bases por bolas y ponchado a cuatro bateadores.

"Nosotros sabemos que Jairo va a estar listo para cualquier rol que se presente, y sabíamos que JC (Mejía) estaba pasando por un buen momento y ya tiene experiencia de lanzar tarde en el juego, y nos sentimos cómodos con el cambio", concluyó.