Osasuna dedica victoria a su entrenador y a víctimas de las inundaciones de Valencia

Después de anotar el gol de la victoria del Osasuna, Ante Budimir mostró a los aficionados una camiseta con las palabras "Fuerza Valencia".

El delantero croata y sus compañeros en el equipo Rojillo dedicaron la victoria de 1-0 sobre Valladolid el sábado en La Liga española a las víctimas de las inundaciones mortales que azotaron la región de Valencia esta semana, y especialmente al entrenador del Osasuna, Vicente Moreno, originario de la zona y quien un día antes se mosró conmovido durante su conferencia de prensa.

Moreno es de Massanassa, una de las localidades más afectadas por las inundaciones que mataron a más de 200 personas en el sur de España. Lloró mientras hablaba de la tragedia de esta semana y de los afectados.

El entrenador no estuvo en el banquillo durante el partido del sábado debido a una suspensión.

"Me gustaría al principio de la conferencia de prensa dedicarle el triunfo a todos los damnificados en este momento duro que estamos viviendo desde hace unos días", expresó Daniel Pendín, el entrenador asistente. "Dedicarle la victoria al mister (Moreno), que ustedes saben lo que ha pasado. Hemos estado el staff con él día a día y ha hecho un esfuerzo enorme para estar en el partido de hoy, no dormía, no está durmiendo, él tiene a toda su familia allí, y ha hecho un esfuerzo para estar".

Dos partidos de primera división fueron pospuestos el sábado debido a las inundaciones: Real Madrid contra Valencia y Villarreal ante Rayo Vallecano. Tres cotejos de segunda división programados para jugarse en la región este fin de semana también tuvieron que moverse a una nueva fecha.

Budimir anotó el gol de la victoria al convertir un penal a los 19 minutos, ayudando a que el conjunto de Pamplona trepara all cuarto lugar con 21 puntos en 12 partidos.

El Valladolid, que ha perdido cinco de sus últimos seis partidos de liga, se mantuvo penúltimo con ocho puntos.

También el sábado, Girona puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas en La Liga con una victoria por 4-3 sobre Leganés.

Miguel Gutiérrez, autor del primer gol del Girona, también marcó la ocasión con una camiseta que decía "Força Valencia".

El domingo, el líder Barcelona recibe al Espanyol en el derbi de la ciudad. El Atlético de Madrid, quinto, recibe a Las Palmas (18º) y busca volver a estar entre los tres primeros con una victoria. El equipo del argentino Diego Simeone viene de tres derrotas consecutivas en todas las competiciones.