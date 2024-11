Presidente de la Liga de Puerto Rico dijo que se enteró por la prensa de la serie Titanes del Caribe

El presidente de la Liga de Béisbol Roberto Clemente, de Puerto Rico, Antonio Flores Galarza, dijo que desconocía la celebración en su país de la serie Titanes del Caribe, donde jugarán los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas.

El dirigente deportivo se enteró de una manera informal, para el nivel del evento que se trata.

"Nadie se comunicó conmigo", dijo. "Me enteré por un recorte de periódico del Listín Diario del jueves. Me lo envió un apoderado. Por consiguiente no hay ningún acuerdo", agregó Flores Galarza.

La declaración del dirigente deportivo fue dada a conocer a través de Béisbol Ahora, en su sitio de Internet.

El presidente de la asociación de peloteros de Puerto Rico y presidente de la asociación de peloteros del Caribe, Yamil Benítez, dijo que le tomó por sorpresa el evento.

La Serie de Titanes se jugará primero en el 10 de noviembre en el Citi Field, hogar de los Mets de Nueva York.

Luego se trasladará a Puerto Rico para el sábado 7 y domingo 8 de diciembre.

Pese a que esos dos días la liga Roberto Clemente estaría en descanso, Titanes del Caribe chocaría con el juego de estrellas de ese país, señalado para el día 8 de diciembre.