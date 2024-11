Gilbert Gómez: "Los equipos son de racha, tenemos que hacer más carreras, hay talento para eso"

Antes de que regresara la acción al Estadio Quisqueya esta semana, el Licey en sus últimos nueve partidos, había hilvanado una racha de seis victorias, seguida de otra de tres derrotas.

Pasar por esos altos y bajos, sólo llenó de convicción al dirigente Gilbert Gómez que está seguro que en el futuro cercano, el Licey va a darle vuelta a la situación.

"Es muy temprano en la temporada, en nueve partidos, hemos tenido una racha de seis victorias y una de tres derrotas, todos los equipos pasan por momentos buenos y malos, hay que tratar de cortar las rachas negativas y evitar que se prolonguen", dice Gómez que tiene a los Tigres, luego de 15 partidos, en el segundo lugar del campeonato con marca de 8-7.

"Todos los equipos son de rachas entre comillas, tenemos que buscar la forma de manufacturar más carreras, tenemos el talento ofensivo para hacerlo", afirma Gómez que ha visto descender al Licey de ser el de mejor bateo colectivo, a estar en cuarto lugar en ese encasillado con .235 de promedio.

"En estos últimos tres partidos, hay que darle crédito al pitcheo contrario, pero nosotros sabemos que esos bates se deben calentar y eso va cambiar ", opina Gómez que entiende que a partir de esta semana la situación de escasez ofensiva va a quedar en el pasado.

Cambios en la alineación azul

Jordan Lawlar, prospecto número uno de los Diamondbacks de Arizona empezó la primera semana del torneo con promedio de bateo de .444, con dos cuadrangulares, seis impulsadas, cuatro anotadas, y dos bases robadas.

Entre finales de octubre y comienzos de noviembre, Lawlar apenas ha producido una impulsada más y su promedio de bateo ha bajado a .264, por lo que Gómez entendió que había que hacer un movimiento.

"Estamos haciendo ajustes en el lineup, hemos puesto a Jordan Lawlar a batear de sexto para así darle un look diferente a la alineación, él no está pasando por un buen momento, no es ninguna falta de confianza, simplemente un movimiento que es normal que se haga para darle una dinámica diferente al equipo", explicó Gómez.

Otro cambio en la alineación es poner a jugar al intermedista Liover Peguero bateando de segundo.

"Liover está haciendo buenos swings, y eso es un cambio que lo estamos haciendo para que haya una diferencia, y tratar de buscar resultados que eso es lo que se quiere".

Fortalezas en el pitcheo

Sin duda alguna, no todo es negativo para la tropa azul, ya que en cuanto al pitcheo colectivo, el Licey tiene la mejor efectividad del circuito con 2.85, y tiene el cuerpo de lanzadores que han otorgado menos bases por bolas con 43.

"El pitcheo relevista de nosotros es el mejor de liga, nuestro pitcheo colectivo es el mejor de la liga con un whip de 1.04 , tenemos una sola base por bola o hit por cada nueve entradas lanzadas, hemos hecho tremendo trabajo limitando el daño, así que el bullpen está haciendo su trabajo", puntualiza Gómez agregando que salvo los tres partidos de la racha negativa, el Licey ha tenido una ofensiva consistente, y que simplemente esta falta de buscar el camino de hacer contacto y hacer que las cosas pasen.

Listo para Titanes del Cibao

Gilbert Gómez está desde ya anunciando que para el partido de Titanes del Caribe en el Citi Field de la ciudad de Nueva York el próximo 10 de noviembre, el conjunto va con todo para conseguir el triunfo.

"Es un reto, es un escenario bastante impresionante, nosotros vamos con la misma mentalidad de prepararnos para ganar ese partido allá, no hay mucho tiempo de bajar el switch porque tenemos partidos martes y jueves, la liga continúa y nosotros vamos para allá con un equipo fuerte, para ganar el partido, sabemos que quedamos debiendo el año pasado, y la idea de nosotros es ganar ese partido y mantener el ritmo positivo que vamos a empezar a crear".