Leyendas de Boston asisten a la gala de recaudación de la Fundación Pedro Martínez

Estrellas actuales y del pasado de la MLB y atletas de Boston se reunieron para apoyar la octava Gala Anual de la Fundación Pedro Martínez, que se llevó a cabo en el Boston Park Plaza Hotel.

La gala, organizada por la leyenda de los Red Sox y lanzador del Salón de la Fama de Cooperstown, Pedro Martínez, y la presidenta de la Fundación, Carolina Martínez, recaudó fondos para apoyar a los niños y las familias atendidas por la Fundación en el área de Boston y la República Dominicana.

Las estrellas del equipo de los Red Sox que ganó la Serie Mundial de 2004, incluido el bateador designado David Ortiz, el lanzador Derek Lowe, el receptor estrella Jason Varitek y el campocorto Orlando Cabrera, se reunieron para compartir sus recuerdos del icónico equipo con los más de 400 asistentes en el 20° aniversario del campeonato.

Las estrellas deportivas de Boston, entre ellas el miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, Ty Law, la ex estrella de los Patriots Matt Light, el presentador de WEEI y campeón del Super Bowl, Jermaine Wiggins, y el ex lanzador de los Red Sox y ganador del Cy Young, Corey Kluber, estuvieron presentes para apoyar la causa, al igual que las ex estrellas de la MLB, José Bautista y Rafael Bornigal, y el CEO de McLaren, Zak Brown.

La velada fue presentada por la presentadora de WCVB, Maria Stephanos, y una sesión especial de preguntas y respuestas con Pedro Martínez, David Ortiz, Derek Lowe y Jason Varitek fue presentada por el locutor de NESN de los Red Sox, Dave O'Brien.

Los temas incluyeron el equipo de 2004 y la victoria en la Serie Mundial, junto con algunas reflexiones nostálgicas sobre la carrera histórica de cada jugador.

Un momento destacado de la velada incluyó a las beneficiarias de la Fundación, Mary Lenny e Ilandra Pérez, que compartieron sus inspiradoras historias sobre el apoyo que recibieron de la Fundación, lo que les abrió la puerta a oportunidades a lo largo de sus vidas.

A continuación, se pueden encontrar fotos y momentos de la noche:

Fotos - crédito: Maddie Malhotra para Pedro Martínez Foundation

Acerca de la Fundación Pedro Martínez:

La Fundación Pedro Martínez fue fundada en 2007 por Pedro y Carolina Martínez con el

objetivo de ayudar a los niños y sus familias en los Estados Unidos y América Latina mediante

la implementación de cambios a través de enfoques holísticos de la educación, la salud y los

deportes. PMF está ayudando a comunidades en Boston, Lawrence y Lowell, MA, el Bronx, NY,

Miami, FL y la República Dominicana a través de programas de tutoría deportiva, distribución

de suministros y alimentos, esfuerzos de socorro de emergencia y mucho más.

La organización ha brindado servicios a niños pequeños y familias en 58 comunidades en los

Estados Unidos y la República Dominicana, llegando a más de 75,000 niños en 2023. La

fundación distribuyó más de 21,500 útiles escolares a más de 35 escuelas en la República

Dominicana y los EE. UU.