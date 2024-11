Ulises Joaquín y su éxito en el bullpen del Licey : "He desarrollado un tercer pitcheo secreto"

Ulises Joaquín, está en su novena campaña en el béisbol invernal. Hasta hace muy poco, dependía de dos lanzamientos, lo que lo convertía en un pitcher predecible. Afortunadamente, esta temporada ha finalmente desarrollado una nueva arma con la que está sacando de balance a los bateadores.

"Lo mío era recta y sliders, pero ahora tengo un pitcheo secreto, no puedo decirlo para que los bateadores no me hagan el ajuste y lo empiecen a batear, pero sí, tenemos un tercer pitcheo gracias a Dios", asegura Joaquín que es el relevista con el tercer mejor whip (0.46) de la temporada.

Joaquín considera que si hay algo que ha mejorado en su labor como relevista es "el trabajo, descansar bien, la dedicación, fortalecer los hombros para que no tengas ningún tipo de lesión ni molestias, y establecer una buena mecánica sobretodo".

El derecho de 32 años ha participado en cinco partidos y ha lanzado en ocho entradas y dos tercios en las que permitió cuatro hits, dos carreras, sólo una limpia y ha ponchado a siete, sin otorgar boletos. Su expectativa es que en algún momento, el dirigente Gilbert Gómez lo coloque como lanzador abridor.

"Quiero que Dios y el equipo me den la oportunidad (de ser abridor), yo estoy disponible para lo que el Licey quiera, para mi yo soy un pitcher utility, te puedo abrir, te puedo hacer cualquier rol, siempre y cuando sea para apoyar al equipo y dar lo mejor de mí", afirma Joaquín que tiene dos victorias en la actual campaña y es el líder del Licey en ese departamento.

Viene de abrir en México

"Estuve en la liga de México con Rieleros de Aguascalientes, ahí empezé como relevo, luego pasé a jugar como abridor, de hecho abrí seis partidos y sólo perdí uno, Lanzé 60 entradas, llegué a tirar cinco, seis entradas por apertura y todo salió bien", cuenta Joaquín confirmando en efecto que su actuación en México fue de 5-1 con efectividad de 4.05, en 33 partidos en los que ponchó 43 rivales.

Ulises Joaquín señala que la clave de su éxito es que ahora "estoy más confiado y más tranquilo, más dedicación, le estoy metiendo más duro, le estoy dando al cien por ciento, no como antes, estoy bastante enfocado que es lo que importa ahora mismo", al tiempo que aclara que el equipo que más trabajo le ha dado este año, es el de La Romana.

"El equipo que más trabajo me ha dado son los Toros, la última vez contra ellos concedí una carrera, es uno de los equipos que me ha puesto a sudar un poquito más, pero todo bien, hice los ajustes y luego volví a salir a lanzar, y pude hacer mi trabajo".