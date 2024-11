Peguero dice que Licey es mejor que el Escogido

El Licey sigue anclado en segundo lugar, pero no deja de avanzar y descontar ventaja de los punteros Leones del Escogido, que hasta hoy, no se han bajado del primer lugar.

El domingo 22, con la serie 2-0 en favor del Escogido, el duelo Tigres-Leones, promete ser de los mejores. Y para Liover Peguero, el mejor, es el conjunto azul.

"Todo el mundo sabe quién es el mejor equipo, no hay duda de eso, es el Licey. No nos ha ido de lo mejor, pero algo que yo sí he visto es el empeño, la dedicación, la pasión, las ansias de salir adelante que cada uno de nosotros tenemos, creo que es algo que no tiene comparación", dice el infielder que batea .280, con tres dobles, y cuatro remolcadas, y que junto a Emilio Bonifacio (.306), son los promedios de bateo más altos del equipo.

Peguero afirma que "nosotros vamos a ser, y somos peligrosos, tenemos una pasión y unas ganas de ganar que no tienen fin y nosotros vamos por el campeonato 25".

Con relación al éxito que ha tenido en su bateo este año, para Peguero los responsables están desde Dios, hasta el último de sus compañeros.

"La razón de mi éxito es Dios y las personas que me rodean, que viven aportando un ´granito de arroz´ a mi ´ollita´. Y el crédito se lo doy a mi equipo, tengo mucha gente que no para de ayudarme, de hablar conmigo, de estar ahí para mí."

Lo que vino a trabajar

Peguero pertenece a los Piratas de Pittsburgh, y aquí en la pelota invernal, vino a trabajar algo muy importante: Estar enfocado.

"Estoy trabajando en las cosas pequeñas del juego, por ejemplo estar presente en el juego, estar presente en el momento, estar enfocado, no perderse ni un segundo lo que está pasando, para cuando llegue el momento, ejecutar las cosas como son, en eso estoy trabajando porque uno no se puede descuidar", señala Peguero.

De los aspectos de la liga dominicana, algo que le ha llamado la atención este año es lo habilidoso de los pitchers.

" La inteligencia de los pitchers, son muy diferentes, aquí hay peloteros que llevan décadas jugando béisbol, y yo diría que es eso, la forma en la que ellos se mantienen".