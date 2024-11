Vitelio Mejía dice hará volver la adrenalina del juego en las transmisiones a la disciplina

Tras un mes de pelota invernal, las emociones de los actores del espectáculo se han ido caldeando y ha llegado el momento en el que el presidente de la liga, Vitelio Mejía, pida un alto en el camino para tratar de que las aguas bajen de nivel.

¨Los eventos, las organizaciones, son como los vehículos, hay que darles mantenimiento de vez en cuando. Fruto de la lluvia, vimos necesario retomar la disciplina de todos los actores del juego. Nos reunimos ayer con los responsables del sonido en los estadios, hay una norma para que se mantenga en los decibeles establecidos¨, dice Mejía dando a entender además que no es que él está en contra de nadie, sino que a cada uno de los estamentos que componen la liga, con él le llegará su momento.

¨Mañana (hoy) tenemos una reunión general con todas las cadenas de transmisión de los equipos. Aquí no solamente yo, todos ustedes ven y escuchan las cadenas. A veces nos dejamos llevar de la emoción. A veces cuando tú citas a un jugador a disciplina, el jugador te dice ´mira, la adrenalina del juego´, esa es como la defensa general. Quisiéramos hacer volver a esa adrenalina del juego y de las transmisiones al marco estricto de la disciplina¨, sentenció Mejía.

Titanes del Caribe en Puerto Rico

Vitelio Mejía aclara que la LIDOM como liga no ha intervenido en el tema de los juegos de Titanes del Caribe que serán del 7 al 8 de diciembre en Puerto Rico y dijo que ¨de las opciones que se presentaron, nosotros entendimos que Puerto Rico es una liga hermana, y tuvimos de acuerdo con que fuera allá, pero no fue una decisión de nosotros, no tenemos nada que buscar ahí, ni con las autoridades de Puerto Rico, ni con la liga de Puerto Rico¨.

El presidente de LIDOM establece que lo de montar el evento finalmente en la Isla del Encanto, es una decisión del promotor y del dueño del estadio, que es la alcaldía, y que por lo tanto la misión de la contraparte dominicana, es ir a jugar.

"Ese compromiso no es de la liga. El compromiso de la liga y de los equipos es ir a jugar. Ese es un montaje que corresponde a Latin Events y me imagino que habrán llegado a un acuerdo con la alcaldía, con los equipos que juegan en ese estadio también y entonces él lo que tiene es que montar el escenario y nosotros estaremos ahí jugando pelota", puntualiza Mejía.

Sobre los partidos suspendidos, Mejía aclaró que era una posibilidad asignar juegos más allá del 21 ó 22 de diciembre si el estado del tiempo hubiera continuado como iba, pero si las cosas se mantienen como ahora, se podría hacer un ajuste como es el caso de un doble juego para terminar en la fecha que se había proyectado.

Dentro de lo positivo que ha pasado en esta temporada, destacó el esfuerzo que hacen todas las franquicias por mantenerse en competencia, y en cuanto a lo negativo entiende que hay que hacer algunos ajustes en áreas que tienen que ver con el accionar de los distintos actores del campeonato, a los que apeló para que todos hagan una causa común y se mantengan en los límites que dicen las reglamentaciones.