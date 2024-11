Bonifacio sobre el descenso en la tabla: "En el Licey no existe el pánico"

Desde que inició la temporada, el Licey se había mantenido en el segundo puesto de la tabla de posiciones, al acecho del Escogido, pero luego de haber jugado sus primeros 30 partidos terminaron con marca de 15-15 con 3-7 en sus últimos 10, para caer al tercer lugar.

Sin embargo en medio del retroceso, el capitán azul alza la voz y asegura que no hay razón para temer.

"No existe pánico en el Licey, las rachas de derrotas son cosas que pasan, todavía estamos en una posición favorable, no nos podemos confiar, pero ahora mismo estamos dentro de la clasificación", dice Bonifacio muy tranquilo y convencido de que los Tigres seguirán en la pelea.

Bonifacio aclara que lo ideal sería estar bien cómodos en primera posición, pero indica que hay tremendo nivel en la liga, que hay equipos que han jugado mejor que el Licey, y que el equipo azul ha botado algunos partidos.

"Se han perdido juegos dolorosos, pero cada día trae su propio afán, lo importante es que busquemos sacar adelante los partidos", indica el veterano de 14 campañas, todas con el equipo del Licey, y señala al juego en las bases de los contrarios como el principal aspecto a mejorar, al opinar que, "el corrido de bases de los otros equipos no lo hemos detenido, y esa es la punta de lanza de lo que necesitamos cambiar para que los hombres en circulación de los rivales no se conviertan en un problema que traiga carreras".

Hits y récords en el Licey

A pesar de la debacle que ha experimentado el Licey en sus últimos partidos, Bonifacio es líder de la liga en partidos de hits múltiples con once, y su éxito se lo atribuye a la paciencia, pero reconoce que batalla contra los ponches.

"Trato de ser más paciente en el plato, como los pitchers sabían que yo estaba caliente, ellos han estado expandiendo la zona y yo a veces me he estado yendo con esos pitcheos. Este año he cogido más bases por bolas, por eso he estado en mejores conteos para batear y he aumentado mis hits múltiples", detalló Bonifacio que en la actual campaña es líder de hits (34), anotadas (23), y bases robadas (11), y en la historia del Licey es líder de bases robadas (116), tercero en anotadas (293) y está a una base por bolas de convertirse en el sexto liceista con al menos 400