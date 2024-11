Jorge Alfaro: "He estado muy pendiente de los juegos, las cosas van a mejorar"

Los Tigres del Licey habían anunciado la contratación por el resto de la temporada del receptor y primera base Jorge Alfaro, y el jugador colombiano ya estuvo en uniforme practicando este viernes con los bicampeones.

Pero a pesar de que no estaba en el país, Alfaro estaba muy atento a los partidos del equipo con el que tiene grandes recuerdos de los últimos campeonatos.

"He estado muy pendiente a los juegos, las cosas van a mejorar, el equipo ha estado en una pequeña mala racha, todos los equipos pasan por eso, simplemente hay que tener fe en Dios", aseguró Alfaro quien fue el Jugador Más Valioso de la serie final del 2022-23 en la que pegó dos jonrones y empujó cuatro vueltas con una línea ofensiva de .421/.476/.789.

El receptor de 31 años también reconoce que desde la posición que juega, la liga dominicana es compleja ya que desde controlar la velocidad de los rivales en las bases, hasta poder batear, en todo hay que jugar al nivel más alto.

"Esta es una liga en la que hay muchos jugadores rápidos. Es una liga competitiva, cada vez que tú le des una oportunidad, los rivales van a tratar de coger ventaja", dice Alfaro al tiempo que indica que "lo del pitcheo no ha sido sólo este año, es difícil batear en esta liga y simplemente lo que hay que hacer es ajustarse a ella, estaré esperando que me activen y me den la oportunidad".

El gerente general y VP de operaciones del Licey, Audo Vicente, destacó que, "estamos contratando a un bateador probado, que debe cambiar la dinámica ofensiva de nuestro equipo y que se acopla perfectamente en nuestro camerino, por lo que entendemos que su presencia será de impacto en nuestra organización".

"Saldré al terreno a tratar de llevar un plan al home plate y dar mi cien por ciento para el equipo", expresó Alfaro que en la temporada 2022-23, encabezó la liga en promedio de bateo (.370), porcentaje de embasarse (.434) y porcentaje de slugging (.580).

Alfaro anunció que estará entrenando con el equipo durante unos días, hasta que sea llamado a jugar y cuando entre, lo hará con la mentalidad de ganar y aportar lo que pueda para conseguir que el Licey gane la mayor cantidad de juegos posible.