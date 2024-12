Pujols: "No creo que el bullpen esté sobrecargado"

Desde que llegó a dirigir en la pelota invernal, Albert Pujols ha sido insistente en que lo que sucedió en un partido, tan pronto termina el juego, se queda en el pasado. Pero para todos los que siguen y participan de la liga será prácticamente imposible olvidar el regreso que el Licey le hizo al Escogido, anotando siete carreras en un octavo episodio para borrar un déficit de seis vueltas y ganar el partido.

"Yo no perdí el sueño, porque estamos en primer lugar, no podemos dejar que un juego como ese nos afecte por el resto de la temporada", fue la forma de cómo Pujols se manejó con ese partido que quedará como uno de los regresos más espectaculares de esta temporada.

Pero en algo sí están las estadísticas claras: cuando anota primero, el Escogido lidera la liga con el bullpen con la peor efectividad (4.06).

Ante esa realidad, Pujols prefiere dirigir su mirada a la parte humana de sus relevistas, y no a las estadísticas.

"Esos numeritos ustedes los tienen, yo no pienso en eso, yo pienso en los resultados que yo veo, por ejemplo si hay un muchacho que está perdiendo millas, si el slider no le está cayendo, o el split no le está dando el mismo resultado, entonces ahí yo voy a la data, pero al final yo no veo numeritos", indicó Pujols.

Sin embargo, a pesar de su optimismo y enfoque, el Escogido ha perdido cuatro de los últimos cinco, siete de los últimos diez y ha permitido 39 carreras en los útimos cinco partidos, lo que da un promedio de 7.8 vueltas por juego.

Con todo y eso, Pujols entiende que su bullpen ha actuado bien este año y no es responsable de malos resultados, de la mano de la dirección del pitching coach, Jairo Cuevas.

"Si anotamos primero, el bullpen tiene que hacer su trabajo, si no lo hace, amén. Creo que nosotros y Jairo (Cuevas) lo hemos manejado bien hasta ahora nos sentimos super contentos, el bullpen es lo que nos ha mantenido en primer lugar, yo no creo que el bullpen esté sobrecargado tampoco. Hemos tenido brazos que se han sumado al equipo", expresó Pujols.

La confianza será la clave

"Les transmito mi confianza al equipo, y les digo que perder así es parte del juego, y el que ha sido pelotero sabe eso", asegura el dirigente Pujols.

Mencionó que ha estado en conversaciones con Luis Rojas, el gerente del Escogido, y que llegarán varios pitchers, especialmente abridores que apoyen a lo que a su juicio es un "excelente producto" que la directiva del club ha puesto sobre el terreno de juego.