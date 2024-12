Tommy Pham: "Me encanta esta liga, es extremadamente competitiva"

En su primera sesión de prácticas de bateo en la liga dominicana, después de pegarle a la pelota, el importado Tommy Pham, regresa al dugout del Escogido para ajustarse sus lentes de contacto.

Se dirige de nuevo a la caja de bateo, vuelve a pegarle a la pelota y otra vez se va al dugout, repitiendo ambas acciones, unas tres o cuatro veces.

En 2008, a Tommy Pham le diagnosticaron una enfermedad llamada queratocono. Cuando alguien tiene queratocono, su córnea, ubicada en la parte frontal del ojo, se debilita y adelgaza y se convierte en un bulto en forma de cúpula que deforma la visión.

Sin embargo, su condición no le ha impedido jugar en Grandes Ligas, y ha decido ser un guerrero en la vida, sobreponerse a ese inconveniente y jugar con pasión el deporte que tanto ama, muy en especial en la Lidom.

"Se siente bien regresar", es la primera reacción de Pham al encontrarse en uniforme con el Escogido una vez más tras haber estado por última vez en la liga con el equipo en 2018-19, y que luego de ese año pudo conseguir contrato en Grandes Ligas con Tampa Bay, San Diego, Cincinnati, los Mets, y Boston entre 2019 y 2023.

"Esta liga me ayuda para luego ir a Las Mayores, siempre me llevo algo que me hace mejor jugador, es una liga extremadamente competitiva, esto es calidad de Grandes Ligas", asegura Pham que jugó dos años en el país que en su última campaña en Lidom, jugó 12 partidos, bateó .279, dos dobles, tres remolcadas y se estafó cuadro bases.

"Vengo a trabajar mi bateo, es lo primero, luego la defensa, el corrido de bases, cada vez que vengo aquí, luego de irme siento que mejoro", expresa Pham que en Grandes Ligas acumula 17.8 victorias sobre el nivel reemplazo (WAR) y en postemporada tiene una línea ofensiva de .315/.331/.492, incluyendo 6 vuelacercas, 12 producidas y 17 anotadas en 37 juegos.

Una temporada "frustrante" en MLB

Pham se mantuvo en la agencia libre desde noviembre de 2023 hasta abril de 2024 cuando fue firmado por los Medias Blancas de Chicago. Luego fue cambiado a San Luis en julio, y finalmente terminó la temporada en Kansas City cuando los Reales lo reclamaron de la lista de waivers de los Cardenales, a finales de agosto.

Los tres movimientos en un año, le hicieron sentir que la campaña había sido un desastre.

"La temporada fue muy difícil para mi, firmé tarde, no tuve spring training, luego me cambiaron, luego me reclamaron los Reales de Kansas City... fue frustrante", opina Pham que terminó con promedio de bateo de .248 con 9 jonrones, 39 empujadas, 20 dobles y 3 triples en 116 partidos.

"En un momento sentí que yo jugaba los mismos equipos, y fue una temporada muy inestable para mí, todos esos cambios de equipo siento que no me hicieron bien al final, en conclusión, todo muy frustrante", dice el patrullero izquierdo que prefiere dejar todo atrás en esta liga y por eso afirma que "mi participación con el Escogido es enfocarme y superarme, y luego regresar a Grandes Ligas".