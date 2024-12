Dodgers esperan que Ohtani esté listo para batear en inicio de temporada, pero no para lanzar

Los Dodgers de Los Ángeles esperan que Shohei Ohtani esté listo para batear cuando los actuales campeones de la Serie Mundial inicien su temporada en Japón contra los Cachorros de Chicago el 18 y 19 de marzo.

"No creo que él lo quisiera de otra manera", dijo el lunes el mánager Dave Roberts sobre el MVP de la Liga Nacional que se sometió a una cirugía en el hombro izquierdo el mes pasado. "Esa es nuestra expectativa".

Después de obtener su tercer premio MVP, Ohtani sigue en duda para lanzar mientras se recupera de una cirugía de codo que data de septiembre de 2023. Roberts dijo que una aparición en el montículo en Japón es "muy improbable".

"Simplemente no veo que comencemos en marzo", dijo Roberts durante las reuniones de invierno. "Eso requeriría un descanso o un alivio a mitad de temporada, así que no sé. Todavía creo que es improbable".

Ohtani se sometió a una cirugía el 5 de noviembre para reparar un un desgarro en su hombro no lanzador, una lesión que el jugador de 30 años sufrió mientras se deslizaba en un intento de robo de base en el Juego 2 de la Serie Mundial el 26 de octubre. No lanzó en absoluto durante la primera temporada de su contrato de 700 millones de dólares y 10 años con los Dodgers mientras se recuperaba de una cirugía en el codo, que anteriormente había sido operado con la cirugía Tommy John en octubre de 2018.

MVP unánime de la Liga Nacional después de convertirse en el primer jugador con al menos 50 jonrones y 50 bases robadas en una temporada, Ohtani seguramente quiere estar en la alineación en Japón.

"No está confirmado. Si algo no parece correcto, no se siente bien, obviamente tenemos que detenernos. Tal vez haya muchos fanáticos decepcionados", dijo Roberts. "Vamos a hacer lo que sea mejor para Shohei. Pero hasta ahora esperamos que juegue".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.