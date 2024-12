El acuerdo de Juan Soto, diseñado para superar los US$800 millones

El acuerdo de Juan Soto no incluye dinero diferido y tiene escaladores que pueden inflar el valor del contrato a US$800 millones, según Jeff Passan, de ESPN.

El pacto también tiene una opción de rescisión para Soto después de cinco años. Según varios informes, los Mets pueden anular la opción de rescisión aumentando el valor anual promedio del contrato de $51 millones a $55 millones durante los últimos 10 años del

Según fuentes le contaron a The Associated Press, Soto tendría la opción para salir del contrato después de la temporada 2029 si los Mets no aumentan el acuerdo a 805 millones en ese momento al incrementar el valor anual promedio en 4 millones anuales.

Soto recibirá un bono por firmar de 75 millones de dólares, pagadero tras la aprobación del acuerdo por parte de la oficina del comisionado.

El ex bateador de los Yankees de Nueva York recibió el pago más esperado de la temporada baja el domingo, al acordar un contrato de 15 años y $765 millones con los Mets, según varios reporteros, incluidos Jon Heyman de MLB Network y Passan.

El contrato de 10 años y $700 millones de Shohei Ohtani rompió todas las conceptualizaciones de cuánto puede ganar un jugador la temporada baja pasada, pero su récord se mantuvo solo por un año. Ganará más que Soto sobre una base de valor anual promedio, pero no si se tienen en cuenta los grandes aplazamientos en el contrato de Ohtani. Después de tener en cuenta la inflación, MLB ve el acuerdo de Ohtani como un contrato de 10 años y $460 millones en sus cálculos de CBT.

El de Soto también es el contrato más largo en la historia de la MLB, superando el contrato de Fernando Tatis por 14 años y $340 millones con los Padres de San Diego. Según la mayoría de los estándares, Soto es el nuevo punto más alto de los contratos de la MLB.

Se esperaba que Soto alcanzara un nuevo nivel de riqueza desde antes de que pudiera beber legalmente en los EE. UU., y esas expectativas solo aumentaron a medida que se desarrolló durante las últimas siete temporadas hasta convertirse en uno de los bateadores jóvenes más productivos que el deporte haya visto.

Según todas las métricas objetivas, Soto proyecta ser no solo un miembro del Salón de la Fama, sino también un miembro del círculo íntimo. Jugadores como ese rara vez llegan a la agencia libre, y casi nunca lo hacen a la edad de 26 años de Soto. De ahí los cientos de millones de dólares que ahora esperan al nativo de Santo Domingo.

Soto se une a un equipo de los Mets que se recuperó al final de la temporada para llegar a la postemporada como comodín y avanzó a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los futuros campeones de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles. Al fichar a Soto, los Mets ganaron una supuesta guerra de ofertas con los Yankees, rivales de la ciudad, que pierden los servicios de Soto después de una sola temporada en el Bronx que terminó con un viaje a la Serie Mundial.