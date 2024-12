Pujols: "Si me quieren botar, me voy a mi casa a dormir tranquilo"

Albert Pujols dice que no le transmitira presión al equipo en la recta final de la temporada regular de la LIDOM. ( FUENTE EXTERNA )

El sitial sobre el cual estaban afirmados los Leones del Escogido hace semanas atrás, se ha vuelto resbaladizo como mantequilla.

El equipo ha descendido al tercer lugar, producto de que en sus primeros siete encuentros del mes de diciembre, registraron récord de 1-6 y de 6-14 en los últimos 20.

Al escuchar el clamor de algunos fanáticos que piden la cabeza de Pujols, el dirigente escarlata no tendría ningún problema en dar un paso al costado.

"Yo no tengo ninguna presión. Aquí si el dueño ó el gerente me quieren botar, me voy para mi casa a dormir tranquilo, yo creo que esta experiencia ha sido muy buena", señala Pujols sin titubeos.

Si se retrocede el calendario al día 15 de noviembre, el Escogido encabezaba el torneo con marca de 15-5.

"Creo que yo expresar cualquier presión ó frustración de mi parte, es ponerle presión a los muchachos y yo creo que ellos no se merecen eso" dijo Pujols al tiempo que señaló que la gerencia sigue buscando lanzadores como el caso del panameño Darío Agrazal, que ya tiró cinco entradas de 4 hits sin carreras contra las Estrellas el pasado siete de este mes.

Caminero se integra a los Leones

Junior Caminero ya se integró al conjunto, estará como cuarto bate y tercera base, en principio buscando más turnos para superar una situación de salud.

"Yo venía de una lesión, y no me sentí bien con los turnos que cogí, yo siento que en Grandes Ligas me esperan muchos años de estar en salud", dijo Caminero que tomó apenas 165 turnos en 43 partidos con los Rays, bateó .248, ligando 41 hits, nueve dobles, un triple, seis jonrones y 18 remolcadas.

"Tengo un poco más de madurez este año, la temporada pasada como novato vine a hacer las cosas pequeñas y gracias a Dios, todo bien", opinó Caminero que celebra la presencia de Pujols en el dugout.