Cuanto se canta ¡play ball! en cualquiera de los cinco estadios de la Lidom más allá de los cuatro árbitros por encuentro sin espacio para pestañear en ese partido, el equipo de jueces que trabaja desde el Centro de Revisión puede revisar cada jugada cerrada desde esta temporada con una tecnología de vanguardia.

En lugar de examinar las llamadas cerradas por cada toma, los encargados disponen de un sistema de Inteligencia Artificial (IA) que les recomienda los primeros ángulos a tomar en cuenta, un paso que agiliza el proceso.

Para ello, la empresa Sertel S.A., que suministra el servicio, instaló cámaras robóticas que solo enfocan a una base y se puede obtener una cobertura visual de 360 grados. El número de cámaras subió de siete 10, solo dos menos que en la Major League Baseball.

Se trata de la tecnología Hawk-Eye, una que permitirá lograr una triangulación general del estadio y puede predecir la ruta de los batazos. Esta capta las jugadas en múltiples ángulos de manera simultánea, logrando a través de la IA identificar el mejor ángulo de revisión para las jugadas en cuestión.

Charles Sánchez, presidente de Sertel S.A., explicó a DL que el objetivo con esta tecnología es reducir al mínimo el tiempo que se toma entre revisar una jugada que solicite un equipo. Uno que los números indican ha habido una reducción, aunque entiende que todavía puede bajar más.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/18/santos-3.jpg Santos Castillo, supervisor del Centro de Revisión. (NATHANAEL PÉREZ NERÓ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/18/vr.jpg (NATHANAEL PÉREZ NERÓ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/18/santos.jpg Santos Castillo, supervisor del Centro de Revisión, observa el desarrollo de los partidos junto a un grupo de árbitros. (NATHANAEL PÉREZ NERÓ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/18/ver3.jpg Verman Mejía, supervisor de árbitros de la Lidom, en plena faena. (NATHANAEL PÉREZ NERÓ) https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/18/verman-revision.jpg (NATHANAEL PÉREZ NERÓ)

"Ya cuando el dirigente pide la jugada en el Centro de Revisión no hay que darle para atrás a cada toma. El sistema sugiere el ángulo más claro, con una mayor resolución de captura de imagen", dice Sánchez. "Las capturas para fines de replay se toman en el formato 1080 P progresivo".

La Lidom disputa su séptimo torneo con repetición de jugadas, una que comenzó en el torneo 2018-2019.

Otra novedad es la implementación del uso de sistemas de comunicación "IP over ethernet" que mantiene conectados de manera directa el Centro de Revisión con los diferentes estadios y esto ha mejorado la comunicación Centro- Móviles –Centro.

Desde el Centro

Mientras el torneo otoño-invernal disputa la última semana de la serie regular y se reducen las opciones, el público pone más atención a cada jugada.

Desde una oficina en el estadio Quisqueya se siguen los otros partidos de la jornada. Cuando el árbitro recibe el pedido del dirigente, los jueces llaman al centro, pero ya allí han comenzado a trabajar varios segundos antes.

Tres monitores de 54 pulgadas, cada uno interconectado con las tres regiones donde se juega el campeonato (más otros cuatro que proyectan hasta 12 tomas, cada uno), reposan en el Centro de Revisión, un espacio de unos 25 metros de largo y 10 de ancho, al que solo acceden los árbitros programados para supervisar cada partido y el técnico que brinda soporte.

Santo Castillo fue llevado desde el terreno a la oficina para fungir como uno de los supervisores. El equipo, integrado por árbitros de la Lidom, amplía cada toma antes de tomar la decisión, una que, para cambiarla, tiene que estar muy clara.

"Tenemos mucho mejor visión con la jugada, al tener más cámaras podemos pedir diferentes tomas, que es lo que nos lleva a tomar la decisión más rápido", dice Castillo, que extraña "un poquito" el terreno luego de arbitrar por más de 20 años en el torneo.Berkman Mejía, quien arbitrara por casi tres décadas, también ha trasladado sus conocimientos del terreno al área del videoarbitraje.

"No es complicado, pero hay jugadas que no tienen clara definición, no podemos cantar lo que no vemos. Tenemos que decidir aquí lo que está mirando todo el mundo en la televisión. Si no hay clara definición, tenemos que mantenerla como la cantó el árbitro", dice Mejía.

Una experiencia que sí este mocano extraña es el calor del terreno con las llamadas de las jugadas.

"¿Qué si el árbitro siente la adrenalina del juego? Claro que sí... mucha, algunas jugadas te llevan a aumentar la adrenalina, porque uno trata siempre de darle más énfasis a ese tipo de jugada cuando son bastante cerrada", dijo Mejía.