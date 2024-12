El Escogido pone fin a su prolongada racha y sigue dependiendo de sí para el round robin

Una quincena más tarde, el Escogido volvió a ganar un partido, lo hizo con épica, con un bullpen que esta vez sí respondió y ante su eterno rival. El emergente Tommy Pham sacó un elevado que rompió el empate en una octava entrada donde hubo que remontar para el triunfo 4-3 sobre el Licey.

Así, los Leones rompieron una cadena de ocho derrotas al hilo. Desde que el viernes seis de diciembre los escarlatas se impusieron 6-1 a los Toros en La Romana no conocían la victoria. En el trayecto, pasaron cuatro días sin jugar la semana pasada, con dos suspensiones por lluvia.

El resultado permite al equipo que dirige Albert Pujols mejorar a 22-25 y mantener el medio partido de ventaja en el cuarto puesto sobre los Gigantes del Cibao (21-25), que en la jornada se impusieron 8-0 a las Águilas Cibaeñas (28-21).

El Licey (25-20) vio cortada la racha de cuatro triunfos en fila. El triunfo rojo también eliminó a los Toros.

Junior Caminero disparó doble y dos hits en cinco turnos, con dos carreras anotadas y una remolcada para liderar a los melenudos. Zoilo Almonte despachó de 4-2, con doblete y dos producidas y Erik González ligó de 4-2 dentro de la ofensiva de nueve imparables.

Sergio Alcántara se fue de 4-2, con una remolcada, y los importados David Hensley y Ryan Fitzgerald dispararon dobletes por los azules.

El triunfo fue para Alexander Colomé (2-1), el revés para Misael Tamárez (1-1) y el rescate para Jimmy Cordero (1). La serie particular o City Champ va igualada 4-4.

Así anotaron

Los melenudos se adelantaron en la primera entrada ante Lisalverto Bonilla, que comenzó el partido con boleto a Junior Lake. Sócrates Brito movió al corredor con rodado por el campo corto y Junior Caminero lo remolcó con doblete al jardín central, para luego anotar con sencillo detrás de segunda de Zoilo Almonte.

Los azules no tardaron en igualar la pizarra. Al cierre del segundo, David Hensley inició el capítulo con doblete ante Joey Matulovich y anotó con batazo similar de Ryan Fitzgerald. Jorge Alfaro llegó a la inicial con jugada de selección que hizo out en la antesala a Fitzgerald, Francisco Mejía fue golpeado, Leonys Martín entregó el segundo out con elevado a segunda, pero Emilio Bonifacio disparó sencillo al derecho que permitió a Alfaro llegar al plato tras el receptor Pedro Severino no poder interceptar el lanzamiento.

El choque se mantuvo igualado hasta la séptima entrada cuando los añiles rompieron el hielo. Con un out, Francisco Mejía logró hit detrás de primera ante Alex Colomé y entró a correr Luis Barrera, quien de inmediato se robó la intermedia, aprovechó un lanzamiento desviado y las bases se congestionaron con boletos a Martín y Bonifacio. Un elevado de sacrificio al izquierdo de Sergio Alcántara dio lugar a que entrara la carrera, en una jugada cerrada en home donde la pelota llegó a tiempo, pero Severino no pudo retenerla.

Sin embargo, los rojos reaccionaron en la apertura del octavo con dos vueltas que los puso delante. Caminero recibió a Misael Tamárez con sencillo al derecho y anotó con doblete por la misma zona de Almonte. Luego Jean Segura movió al corredor emergente, Darlin Moquete con elevado al central y Tommy Pham logró globo que llevó la cuarta vuelta roja al plato.