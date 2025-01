Carlos Beltrán será el gerente de Puerto Rico en el Clásico Mundial de 2026

La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) empezó sus preparativos de cara al Clásico Mundial de Béisbol del año próximo, con un par de nombramientos clave realizados el viernes.

El estelar expatrullero Carlos Beltrán, quien disputó 20 temporadas en las Grandes Ligas y actualmente forma parte de la boleta del Salón de la Fama, asume la riendas como nuevo gerente general de la selección nacional, mientras que Joey Solá, quien fungió en ese puesto para la edición del 2023, ocupará ahora el puesto de gerente de operaciones.

La representación boricua buscará un título que se les ha hecho esquivo, pero del que han estado cerca de alcanzar, al disputar dos finales consecutivas, en las ediciones del 2013 y 2017. Sin embargo, en el evento pasado cayeron en cuartos de final con México.

Ahora, con Beltrán y Solá al mando, Puerto Rico espera dar el paso que les ha faltado en ediciones anteriores.

"Entendemos la importancia de comenzar de lleno los trabajos desde temprano, con el propósito de identificar al mejor talento y estructurar un equipo competitivo para este evento tan esperado por todo Puerto Rico", expresó José Daniel Quiles, presidente de la FBPR. "La experiencia y liderazgo de Carlos Beltrán y Joey Solá serán fundamentales para garantizar el éxito en esta misión".

"Carlos Beltrán no sólo aporta su extensa experiencia como jugador de las Grandes Ligas y del Clásico Mundial, sino también su liderazgo y conocimiento estratégico", continuó Quiles, "que serán vitales para estructurar un equipo competitivo".

Beltrán inicialmente se había mecionado como uno de varios candidatos -junto a Josué Espada- para dirigir por el entonces gerente, Pérez, hasta que este se enteró de que Quiles había hecho gestiones sin comunicárselo, para designar al exreceptor de los Cardinals de San Luis, Yadier Molina.

En el proceso, Carlos Delgado fue llamado a entrevista para ser considerado para el puesto de gerente que dejó vacante Pérez, pero declinó aceptarlo. Beltrán, en tanto, se querelló ante el Comité Olímpico de Puerto Rico contra Quiles por lo que consideró "una ofensa injustificada".

Este viernes, al momento del anuncio en una conferencia de prensa celebrada en un concesionario de autos, auspiciador de la FBPR, Beltrán evidentemente había pasado página dejando en el olvido el incidente y mostrando su mejor interés de ayudar al equipo cuyo uniforme vistió en las primeras cuatro ediciones del Clásico, incluyendo los dos subcampeonatos logrados en 2013 y 2017.

"Tuve la oportunidad de hablar con Quiles y hablamos del equipo, de lo que él piensa, de lo que yo pensaba. Creo que lo más importante de todo es que en la vida, no puedes navegar en el pasado. Tienes que enfocarte en el presente. Al final del día, esto no se trata ni de mí, no se trata de él, ni se trata de ningún coach, ni de nadie. Se trata de cómo hacemos nuestro trabajo para que esos jugadores participen y tengamos la mejor representación posible", dijo Beltrán a preguntas de El Nuevo Día tras la conferencia.

"Sí, en el Clásico pasado a lo mejor hubo distracción, y este año no queremos que eso pase. Este año queremos enfocarnos en la unión, en que la misión y la visión de esto sea una experiencia bonita tanto para los muchachos como para Puerto Rico. Este es un evento que la Federación se beneficia de qué tan lejos lleguemos como equipo, y eso es lo que queremos", prosiguió el exjugador manatieño.

De su parte, Solá actualmente se desempeña como gerente deportivo de los Cangrejeros de Santurce en la LIga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

"Es importante comenzar los trabajos temprano. El núcleo de jugadores que tenemos con miras a ganar este evento ya está madurito y creo que tenemos oportunidad de ganar este torneo. Para el torneo pasado empezamos un poco más tarde. Hubo dificultades", admitió Quiles, quien al anunciar el nombramiento de Solá, explicó que su función principal será la de enlace entre el Clásico, Grandes Ligas y la Federación, y trabajará en asuntos administrativos con temas de viajes, etc.