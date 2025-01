Juan Soto y los Tigres del Licey: "Ya negociamos los diez juegos"

En cosa de tres meses, la súper estrella del béisbol Juan Soto ha vestido la chaqueta rayada de los Yankees, luego la azul y naranja de los Mets y ahora la azul con blanco de los bicampeones nacionales, Tigres del Licey.

"Ya negociamos los diez juegos. Lo demás será negociar el tiempo y lugar. Esperamos a ver que pase este año, cómo terminan las cosas con los Metros de Nueva York y para mí, mi salud y todo lo demás, que espero que en Dios delante, sean bien", respondió Soto al hablar sobre el Licey con lo que confirmó que en un futuro cercano jugará en la pelota invernal.

"No te sé decir si sería el año que viene, en cinco años, en tres ó en ocho. Lo importante es que sí me dieron el visto bueno de jugar los diez partidos. Pero no tenemos fecha, ni día para eso. Si Dios quiere, será pronto", señaló Soto visiblemente emocionado y feliz con la idea de jugar con el Licey.

Además el slugger dominicano realizó el lanzamiento de la primera bola, antes del partido entre Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey.

Espera firma de Vladimir Guerrero Jr.

Soto también comentó que su contrato de US$ 765 millones, abrió las puertas para que otros jugadores puedan lograr grandes pactos multianuales, ya que según sus palabras "el juego ha cambiado, tenemos mucho más talento, tenemos mejores bateadores, lanzadores, corredores. El juego ha dado un giro del cielo a la tierra, y yo creo que eso va de la mano con el negocio, con los salarios y con todo lo demás".

En ese sentido, el jugador de 26 años fue consultado por casos como los de su compatriota Vladimir Guerrero Jr., quien al final de la temporada 2025 será agente libre.

"Uno de esos peloteros que con Dios mediante, no necesitaba mucho empuje pero siempre es bueno mantener esa ayuda, es Vladimir Guerrero Jr. es tremendo pelotero, y estoy más que contento de ver lo que él puede lograr el año que viene", opinó Soto.

Sueños de un niño que juega béisbol

Soto ofreció sus declaraciones en el estadio Quisqueya Juan Marichal como parte de "Un día con tu ídolo" del conjunto azul, en el que él le permitió al niño Leonardo Santana conocerlo en persona, estar en el terreno de juego y compartir con otros peloteros.

"Hoy tenemos a Leonardo Santana, un muchacho que viene de una familia bien humilde que está tratando de salir adelante, Dios mediante lo va a lograr, él tiene un gran corazón, entre él y su hermano han tratado de hacer lo posible para lograrlo", comentó Soto sobre el invitado especial que llevó al estadio.

"Uno de sus sueños era tratar de conocerme a mí y a otros peloteros, así que yo junto a los Tigres del Licey tratamos de hacer ese sueño realidad. Lo trajimos aquí en el día de hoy a ser parte de los Tigres para que pudiera compartir con los jugadores, con el staff, que pudiera ver el terreno y demás, distinto a lo que se ve en la televisión", dijo Soto.

El nuevo integrante de los Mets de Nueva York aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a la juventud para que trabaje fuerte y así conseguir lo que se propongan en la vida.

"Los que quieran lograr su sueño, sigan trabajando, sigan saliendo hacia adelante, también no sólo para él sino para todos los que están allá afuera, que sigan confiando y que sepan que sí que siempre se puede", puntualizó Soto.

Dejar a los Yankees, no fue fácil

A Soto se le preguntó si para él no tuvo un peso especial lo vivido con los Yankees en 2024, si se tiene en cuenta que la emblemática franquicia se quedó corta en la oferta por cinco millones menos, y un año más de contrato.

"Claro, todo eso tenía un peso, siempre me llevé bien con mis compañeros, y con toda la organización, me trataron 1-A, increíble, pero al final del día analizamos todas las cosas en el contrato, lo que teníamos, lo que nos ofrecieron y por eso nos inclinamos por los Mets", dijo.

Sobre la comunicación con sus excompañeros, Soto aclaró que "en el proceso de la negociación no tuve comunicación con ellos, pero luego sí, incluyendo a Judge y varios de los muchachos y estoy contentos de tenerlos ahí, esa relación nunca se va. Pase lo que pase siempre vamos a seguir siendo familia, siendo amigos. Logramos cosas que muy poca gente llega a lograr que es llegar a una serie mundial, no pudimos cumplir la meta pero llegamos bastante lejos. Nuestra relación sigue intacta, y ya nos veremos en la temporada".