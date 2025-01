Matthew Seidler niega acusaciones de mala conducta de la esposa del fallecido dueño de los Padres

Uno de los hermanos demandados por la esposa del fallecido propietario de los Padres de San Diego, Peter Seidler, por el control del equipo, señaló que sus acusaciones de irregularidades son falsas.

Sheel Seidler demandó a sus cuñados Matthew y Robert Seidler el lunes en busca de impedir que otro hermano, John, tome el control del equipo en lugar de ella. Sheel alegó que Peter Seidler, quien falleció a los 63 años el 14 de noviembre de 2023, quería que ella lo sucediera como la persona de control del equipo.

"Las afirmaciones de Sheel contra Bob y contra mí son completamente falsas, y nos defenderemos enérgicamente contra ellas", dijo Matthew Seidler en una carta publicada el martes en el sitio web del Fideicomiso Peter Seidler. "Las acusaciones falsas en su demanda no distraerán a la organización de los Padres de continuar su gran impulso dentro y fuera del campo de juego en San Diego".

La demanda ha surgido justo cuando los Padres están entre los equipos que pujan por contratar al lanzador japonés Roki Sasaki.

En una petición presentada en el Tribunal Testamentario del Condado de Travis en Austin, Texas, Sheel Seidler demandó a Matthew, quien se convirtió en el ejecutor del testamento de Peter Seidler el año pasado, y a Robert, el ejecutor anterior. La mujer reclamó incumplimientos fiduciarios de confianza, fraude, conversión y actos atroces de autopromoción.

"Peter dejó la designación de la próxima persona de control permanente en manos del fideicomisario de su fideicomiso, en lugar de nombrar a una persona específica", escribió Matthew Seidler. "Peter nombró a tres de sus hermanos para servir como sus fideicomisarios sucesores en este orden: primero Bob, luego yo, y luego nuestro hermano mayor John. ... Bob renunció como fideicomisario en mayo de 2024 debido a un asunto de salud personal en su familia, situación que Sheel ha intentado explotar tristemente. Tras la renuncia de Bob, me convertí en el fideicomisario".

San Diego anunció el 21 de diciembre que John se convertirá en la persona de control, un movimiento que los propietarios de los demás clubes de las Grandes Ligas aún no han aprobado. Los hermanos Seidler son nietos de Walter O´Malley, el fallecido propietario de los Dodgers.

"Ella puede estar decepcionada de que Peter no la designara como la fideicomisaria de su fideicomiso, no la nombrara como la persona de control de los Padres y/o no le diera el derecho a aprobar a la persona de control. Si Peter hubiera tenido alguna de estas intenciones, podría haberlo dejado claro fácilmente en los documentos rectores", escribió Matthew Seidler.

"John tiene una historia de toda la vida de involucramiento con el béisbol y décadas de logros como fundador y operador de negocios exitosos. ... Creo que su experiencia empresarial, cualidades de liderazgo probadas y amor por los Padres lo equipan para guiar al equipo como sucesor de Peter. Tenemos todas las razones para creer que la designación de John será bien recibida por los otros propietarios de los Padres y aprobada rápidamente por MLB y los propietarios de los otros clubes de MLB", agregó.

Matthew negó una alegación en la petición de Sheel de que "los esfuerzos de Matt para promover a su hermano John como persona de control y para bloquear a Sheel podrían ser parte de sus esfuerzos para vender, y quizás trasladar, el equipo, sobre las enérgicas objeciones de Sheel".

"Esto es completamente falso. También es risible", escribió Matthew. "Para aclarar el asunto sin ambigüedad, trasladar a los Padres de San Diego nunca ha sido discutido ni contemplado".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.