Jimmy Cordero: "En la pelota es clave el manejo de las emociones"

Trabajar duro como prospecto y no ser firmado. Pensar en dejar el béisbol. Ser rechazado en la Academia de Cadetes de la Policía Nacional. Durar más de un año sin lanzar por una cirugía Tommy John. Vivir en una cultura cerrada como la japonesa.

Son las pruebas de la vida a las que se ha sometido el relevista escarlata Jimmy Cordero, y todas las ha podido pasar gracias al manejo de las emocione, y de acuerdo con su opinión, esa es la actitud que también mantiene vivos a los Leones del Escogido en su lucha por la clasificación a la final de la actual temporada de béisbol invernal.

"Estamos aquí por la forma de como manejamos las emociones, eso es clave" dice un sonriente Jimmy Cordero.

"Si me dejo sacar del juego porque me hicieron una carrera o me dieron un jonrón, entonces yo no serviría para esta posición", asegura Cordero que jugó un rol fundamental con los Leones en la serie regular luego de actuar en diez partidos y terminar con 0-0, 2.45 de efectividad tras lanzar en once entradas, permitir siete hits, tres carreras limpias y diez ponches, con uno de los mejores Whip de la liga(0.73).

El relevista considera que el papel que ha jugado Albert Pujols ha sido crucial, ya que en sus palabras " tras una derrota nos exhorta a que volvamos con más fe, hagamos una oración y retornemos al terreno de juego".

Aprendió en la vida

El lanzador escarlata confiesa que la misma vida lo colocó en escenarios difíciles que lo fortalecieron.

En 2011, al ver que no era firmado, dejó brevemente el béisbol para ingresar a la academia de cadetes de la Policía Nacional, pero fue rechazado.

"Volví a practicar y no me detuve, firmé cuando ya tenía 20 años, por quince mil dólares con los Blue Jays en el 2012".

Cordero también señaló su reciente experiencia jugando todo 2024 en Japón, lo que supuso un gran reto para rendir y poder adaptarse

Su prueba más difícil fue en marzo de 2021, al someterse a la temida cirugía Tommy John. "Fue el año que mejor me preparé, fue un choque total. Pasé días sin comer, sin dormir, operado de un brazo, 14 ó 15 meses sin tener actividad, fue algo muy difícil", dijo Cordero que jugó con los Nationals, Toronto, White Sox y Yankees.