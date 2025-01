Ichiro invita a almorzar al único escritor que no le votó al Salón de la Fama

No fue una sorpresa escuchar el martes que Ichiro Suzuki fue elegido para el Salón de la Fama del Béisbol en su primer año en la boleta. Fue una sorpresa que se quedara a un voto de ser una selección unánime como parte de una clase de 2025 que también incluye a CC Sabathia, Billy Wagner, Dick Allen y Dave Parker.

Si bien Mariano Rivera sigue siendo el único miembro del Salón de la Fama en ser votado por unanimidad por la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos, Ichiro se une a Derek Jeter (2020) como los inducidos que se quedaron a un voto de unirse al veterano cerrador de los Yankees de Nueva York en esa categoría de élite.

Ichiro recibió 393 votos de los 394 posibles, algo que se aseguró de señalar en su declaración de apertura durante la conferencia de prensa del Salón de la Fama del jueves en Cooperstown.

"He estado viniendo al Salón de la Fama como jugador siete veces y esta es mi octava vez aquí en el Salón de la Fama, y es un honor para mí estar aquí como miembro del Salón de la Fama", dijo Ichiro a través de un intérprete. "Este es un momento muy especial. Pude recibir muchos votos de los escritores, y [estoy] agradecido por ellos, pero hay un escritor del que no pude obtener un voto. Me gustaría invitarlo a mi casa y tomaremos una copa juntos y tendremos una buena charla".

Los escritores de la BBWAA pueden seleccionar hasta 10 jugadores en sus boletas cada año, pero sus elecciones no se hacen públicas automáticamente. Los escritores tienen la opción de permitir que se revelen sus selecciones, lo que sucederá el 4 de febrero para la votación de este año. Algunos se encargan de revelar sus selecciones en las redes sociales o en artículos con una explicación, todo lo cual luego es contabilizado por el rastreador de votos del Salón de la Fama Ryan Thibodaux.

Otros escritores, como el que no votó por Jeter, se mantienen en silencio, dejando su identidad en el misterio.

Pero Ichiro puede ser agregado a la lista de grandes que estuvieron cerca de ser seleccionados por unanimidad, una lista que incluye a Ken Griffey Jr. (a 3 votos de distancia), Ty Cobb (4), Tom Seaver (5), Nolan Ryan (6), Cal Ripken Jr. (8), George Brett y Hank Aaron (9), entre otros.

La consagración al Salón de la Fama no fue el único honor otorgado a Ichiro esta semana, ya que los Marineros de Seattle anunciaron que su número será retirado el 9 de agosto como parte de una celebración de un fin de semana en honor a la superestrella japonesa.

El número 51 de Ichiro se unirá al número 24 de Ken Griffey Jr., al número 11 de Edgar Martínez y al número 42 de Jackie Robinson como números retirados de los Marineros.