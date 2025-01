Mariano Rivera y su esposa Clara niegan haber encubierto un abuso sexual infantil

La leyenda de los Yankees Mariano Rivera y su esposa, Clara, negaron las acusaciones hechas en una demanda explosiva de que encubrieron el abuso sexual de un menor en su casa de Rye, Nueva York, y en un campamento de verano relacionado con su iglesia en 2018.

"Mariano y Clara Rivera no toleran el abuso infantil de ningún tipo y las acusaciones de que sabían o no actuaron ante los informes de abuso infantil son completamente falsas", dijo Joseph A. Ruta, el abogado de los Rivera, el jueves en un comunicado, el cual publica el New York Post, bajo la firma del periodista Justin Tasch.

"La primera vez que se enteraron de estas acusaciones fue casi cuatro años después del presunto incidente, cuando en 2022 un abogado de Nueva York envió una carta solicitando un acuerdo económico. A esto le siguió una segunda carta en 2023, de un bufete de abogados diferente de Florida, nuevamente solicitando un acuerdo económico.

"La demanda, que busca daños económicos por la supuesta falta de acción de los Rivera ante supuestos incidentes que nunca se les informaron, está llena de declaraciones inexactas y engañosas que no tenemos ninguna duda de que no se sostendrán en un tribunal de justicia".

La demanda, presentada la semana pasada en la Corte Suprema del Estado en Westchester, alega que la demandante, a la que se hace referencia como Jane Doe, fue abusada sexualmente repetidamente en el dormitorio y la ducha del Centro de Vida Ignite en Gainesville, Florida, por una niña mayor.

Aunque se dice que a la madre de Jane Doe le "aseguraron" que Clara "respondería en consecuencia" a las acusaciones, los Rivera "aislaron e intimaron a Jane Doe por separado para que guardara silencio sobre su abuso" cuando la pareja viajó al campamento, alega la demanda.

Después de que Jane Doe regresó a casa y continuó asistiendo a los servicios en la iglesia de los Rivera en New Rochelle, Refuge of Hope, la misma niña acusada de abusar sexualmente de Doe supuestamente lo hizo nuevamente durante una barbacoa para niños en la casa de los Rivera en Rye en agosto de 2018; los padres no fueron invitados.