Ex-intérprete fue capturado suplantando a Ohtani para transferir 200.000 dólares, según fiscales

El exintérprete de Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara fue captado en una grabación de audio de casi cuatro minutos supuestamente imitando a la estrella del béisbol en una llamada con un banco intentando trasferir 200.000 dólares para lo que describió como un préstamo de automóvil, indicaron el jueves fiscales federales.

La grabación fue mencionada en un documento judicial y al que The Associated Press tuvo acceso. Este está siendo utilizando para respaldar la solicitud de los fiscales de una sentencia de casi cinco años para Mizuhara, quien previamente se declaró culpable de fraude bancario y fiscal por robar casi 17 millones de dólares de la estrella de los Dodgers de Los Ángeles.

Los fiscales también están buscando la restitución de los casi 17 millones para Ohtani, así como una penalización de más de un millón para las autoridades fiscales de Estados Unidos.

La sentencia contra Mizuhara está programada para el 6 de febrero después de que se declaró culpable de un cargo de fraude bancario y un cargo de suscribir una declaración de impuestos falsa.

Su abogado, Michael G. Freedman, no respondió a un correo electrónico de The Associated Press solicitando un comentario.

En la grabación, se escucha a un hombre identificándose como Ohtani y diciendo que intentó iniciar sesión en la banca en línea, pero no estaba disponible. Más tarde confirma que el monto de la transacción es de 200.000.

Cuando la mujer del banco le pregunta la razón de la transacción, él dice que es para un préstamo de automóvil.

"¿Cuál es su relación con el beneficiario?", ella pregunta.

"Um, él es mi amigo", responde el hombre.

La grabación fue obtenida del banco, según el fiscal asistente, Jeff Mitchell. No está claro cuándo se realizó.

Hacia el final de la llamada, la mujer del banco pregunta: "¿Habrá futuras transferencias a su amigo?"

"Posiblemente", dice el hombre.

La grabación fue obtenida inicialmente por The Athletic.

El documento legal dice que Mizuhara accedió a la cuenta de Ohtani a partir de noviembre de 2021 y cambió sus protocolos de seguridad para poder suplantarle y autorizar transferencias bancarias. Para 2024, Mizuhara supuestamente había usado ese dinero para adquirir alrededor de 325.000 dólares en tarjetas de béisbol de revendedores en línea como eBay y Whatnot.

Mizuhara se declaró culpable en junio de gastar millones de la cuenta bancaria de Ohtani en Arizona para cubrir sus crecientes apuestas y deudas con un corredor de apuestas ilegal, así como cuentas médicas y las tarjetas de béisbol valoradas en 325.000.

Mizuhara estuvo presente en muchos de los momentos destacados de la carrera de la sensación japonesa: fue el receptor de Ohtani durante el Derby de Jonrones en el Juego de Estrellas del 2021 y también estuvo presente para sus dos victorias como MVP de la Liga Americana y el acuerdo récord de 700 millones por 10 años con los Dodgers. Fuera del campo, se convirtió en amigo y confidente de Ohtani.

Mizuhara renunció famosamente a los Angelinos de Los Ángeles durante el cierre patronal de la MLB en 2021 para poder seguir hablando con Ohtani —fue recontratado después de que llegaron a un acuerdo— y sus esposas supuestamente socializaban.

Pero lo apostó decenas de millones de dólares que no eran suyos en fútbol internacional, la NBA, la NFL y el fútbol universitario, aunque los fiscales dijeron que nunca apostó en béisbol.

