Hanley Ramírez apuesta un millón de pesos a que el Licey llegará a un séptimo partido

Hanley Ramírez, ex jugador de los Tigres del Licey. ( FUENTE EXTERNA )

La historia de Instagram en la que Hanley Ramírez anuncia la apuesta. (FUENTE EXTERNA)

El exjugador de los Tigres del Licey, Hanley Ramírez, anunció este domingo a través de su cuenta de Instagram que está dispuesto apostar un millón de pesos a que el equipo azul ganará esta noche y extenderá la serie a un séptimo partido.

"Habrá juego siete... y el que dice que no, voy un palo", dijo Ramírez en horas de la tarde por medio de una historia de la popular red social.

Ramírez, que jugó durante siete temporadas con los Tigres, se suma así a los demás expeloteros y actuales jugadores que han decidido llevar al mundo cibernético las disputas que se han generado por la serie final de la pelota dominicana, que se encuentra 3-2 a favor de los Leones del Escogido.

Los Tigres del Licey tienen marca de 3-0, en los últimos tres partidos en los que han enfrentado un juego de eliminación en una serie final.

El pasado viernes 24, el extoletero de los Leones del Escogido, David Ortiz, encendió las redes con un video en el que dijo: "¿Qué lo qué mi gente?. Me dijo un pajarito por ahí que el capitán de un equipo por ahí me está cogiendo la presión... ¡Bueno manito! Si tú está enfocado en mí, que yo no juego en vez de enfocarte en lo tuyo... ¡Escogido campeón!", aseguró el "Big Papi".