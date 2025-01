¿Juego limpio o juego sucio? La polémica del bate calienta séptimo partido entre Tigres y Leones

En un Estadio Quisqueya donde las condiciones no favorecen batazos de esa magnitud a altas horas de la noche, la conexión de Núñez fue suficiente para avivar sospechas en el mánager de los Leones, Albert Pujols en el juego de la LIDOM.

SANTO DOMINGO.- El sexto partido de la Serie Final entre los Tigres del Licey y los Leones del Escogido quedará grabado como una noche inolvidable de emociones, polémica y sorpresas. Con un dramático cuadrangular de Gustavo Núñez en el noveno episodio, que empató el marcador a cuatro carreras cuando los Tigres estaban a un out de la eliminación, la serie ahora se dirige a un séptimo y decisivo juego. Pero no sin controversia.

La jugada que cambió todo

El jonrón de Núñez, un batazo que salió del estadio con una velocidad de 95 millas por hora, dejó a los fanáticos de ambos equipos atónitos. En un Estadio Quisqueya donde las condiciones no favorecen batazos de esa magnitud a altas horas de la noche, la conexión de Núñez fue suficiente para avivar sospechas en el mánager de los Leones, Albert Pujols.

"Me llevé de mi instinto," dijo Pujols en conferencia de prensa. "Es difícil sacar una bola así del parque a esa hora. Puede ser que esté equivocado, pero al final yo puedo dormir tranquilo porque tomé la decisión correcta." El mánager solicitó la confiscación del bate de Núñez, insinuando que podría estar adulterado, una acción que ha desatado un debate candente en la fanaticada y las redes sociales.

La respuesta de Gustavo Núñez

Núñez, por su parte, respondió con humor y temple. "Cogieron uno de los cinco bates buenos que tengo. Espero que Pujols me mande cuatro más porque ahora no me quedan. Estoy tranquilo; sé cómo juego y confío en lo que hago en el terreno."

El bate será sometido a revisión, y de encontrarse alterado, el cuadrangular será anulado, junto con todos los resultados consecuentes del partido. Núñez también enfrentaría una multa de RD$50,000 y una suspensión de tres juegos, lo que podría ser devastador para los Tigres en el partido final.

Con la serie empatada 3-3, los Tigres han demostrado una resiliencia increíble, anotando tres carreras en el episodio 13 para llevarse la victoria. Por su parte, los Leones tendrán como as bajo la manga al derecho Johnny Cueto, quien fue implacable en su última salida con seis entradas en blanco. El escenario está listo para un choque épico, cargado de tensión y narrativa.

¿Juego limpio o juego sucio?

La polémica ha agregado un nuevo nivel de drama a una serie ya de por sí histórica. Si el bate de Núñez resulta estar limpio, su jonrón será recordado como un golpe de gracia legendario que mantuvo a los Tigres con vida. Pero si está adulterado, los Leones podrían reclamar no solo una victoria moral, sino también una ventaja crucial en el decisivo juego 7.

Mientras tanto, los fanáticos de ambos equipos se preparan para una noche que podría definir no solo al campeón, sino también el legado de una de las series más emocionantes en la historia reciente del béisbol dominicano.

¿Quién reinará en el Quisqueya? ¿Tigres o Leones? Todo se definirá este lunes, en un séptimo partido que promete ser épico.