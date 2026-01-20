Alexánder Ogando tendrá en marzo su primera gran prueba del año

El atleta Alexánder Ogando (izquierda) junto a la leyenda Félix Sánchez. ( FUENTE EXTERNA. )

Alexander Ogando se encuentra en la fase final de su preparación para el arranque de una temporada que tiene los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) de Santo Domingo como su prioridad.

Para el arranque de la campaña, el principal velocista dominicano de la actualidad buscará clasificarse en los 200 metros al Mundial Bajo Techo de Atletismo Kujawy Pomorze, del 20 al 22 de marzo en Polonia.

La información fue entregada por su entrenador, Félix Sánchez, el doble campeón olímpico y mundial de los 400 metros con vallas.

"Pronto vamos para Europa, a un pequeño campamento y varias competencias más para ver si clasificamos a ese mundial", dijo Sánchez a Diario Libre.

El inmortal del deporte dominicano señaló que Ogando se encuentra en excelentes condiciones y se prepara a la altura de lo que significa ser la figura principal masculina del atletismo quisqueyano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/20/whatsapp-image-2026-01-19-at-201205-cb1728a3.jpeg Aléxander Ogando durante una sesión de sus entrenamientos. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Reina entusiasmo

Sánchez encabeza los entrenamientos de una parte de la selección nacional de atletismo que representará el país en los JCC, a disputarse entre el 24 de julio y el 8 de agosto.

"Desde que arrancamos se sintió como un ambiente diferente, más enfocados porque saben que tienen una gran oportunidad, representar su país, correr en su tierra, es una experiencia única, que muy pocos atletas tienen" dijo.

La leyenda de las pistas entiende que los JCC marcarán un antes y un después en el deporte dominicano, como en su opinión fueron los Panamericanos de 2003.

Destacó que en el grupo que entrena, varios tienen la posibilidad de hacer el equipo nacional y hasta de lograr medallas en distintas competencias.