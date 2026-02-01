El Escogido ya está en México en busca de ganar la Serie del Caribe en ediciones consecutivas

Oscar de la Cruz, lanzador abridor por Dominicana esta noche ante los Charros de Jalisco. ( FUENTE EXTERNA. )

Tradicionalmente, al León se le ha conocido como ¨el rey de la selva¨. El Escogido, por ocasión número 18, es el rey de la Lidom, pero a partir de hoy en Jalisco (México), la misión de los escarlatas es extender su reinado en el Caribe un período más, algo que sería inédito en la los casi 105 años de historia del club.

Este domingo a las 9:30 de la noche hora dominicana, el derecho Oscar de la Cruz sube a la lomita para enfrentar a los Charros de Jalisco, y así iniciar la defensa del título caribeño de los Leones, obtenido el año pasado en Mexicali.

El Escogido busca empatar con las Águilas Cibaeñas (1997 y 1998) como los únicos equipos quisqueyanos en repetir como monarcas caribeños. Al mismo tiempo, los melenudos empatarían con las cuyayas (6) en Series del Caribe conquistadas, y el cetro sería el número 24 para República Dominicana.

A través de sus redes sociales durante la noche del sábado, los Leones del Escogido informaron la llegada del equipo a tierras aztecas. En las imágenes, los jugadores lucen motivados y llenos de entusiasmo por el reto que les aguarda, como embajadores beisboleros del país.

Profundidad y cambios en el equipo

El Escogido mantiene el core (núcleo) de jugadores que fueron claves para ganar el pasado torneo de la pelota local, además de que agregaron algunos refuerzos. Entre ellos están Junior Lake, Sócrates Brito, Christian Adames, Erik González y Gustavo Núñez, así como también a los lanzadores Travis Lakins, Oscar De la Cruz, Enny Romero, Jefry Yan, entre otros.

"Tenemos velocidad, una defensa sólida y buen pitcheo. La parte de los abridores tiene mucha calidad, con De la Cruz y Romero reforzando, ya que ambos fueron de los mejores pitchers de Lidom. En el bullpen tenemos brazos que nos van a ayudar mucho", indicó el dirigente Ramón Santiago antes de partir rumbo a Guadalajara.

El timoniel rojo destacó la calidad del abridor que seleccionó para inicar la ruta dominicana en busca del título, en el Estadio Panamericano de Jalisco. De la Cruz tuvo marca de 2-1, 1.73 de efectividad, 1.00 de WHIP con 11 ponches en 26.0 innings con las Águilas en el pasado Round Robin semifinal.

Casi cuando vencía el plazo de inscripción de peloteros en los rosters oficiales de los equipos, la escuadra tricolor sumó a Jimmy Cordero (GC) y al receptor Geraldi Díaz (GC), en sustitución de Joe Corbett y de Julio E. Rodríguez.

Corbett, que de destacó como cerrador de los Toros del Este, se encuentra próximo a cerrar un acuerdo con una franquicia del béisbol organizado, mientras que Rodríguez confrontó problemas con su visado, y no podrá acompañar a la tropa quisqueyana.

Los cinco participantes

Debido a la situación política y social que vive Venezuela, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe en diciembre pasado, retiró la sede del evento que se debía celebrar en Caracas para adjudicársela a México, país que por primera vez tendrá dos representantes: los campeones de la Liga Mexicana del Pacífico (Charros), y los finalistas Tomateros de Culiacán.

Completan los cinco participantes, los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) y los Federales de Chiriquí (Panamá). En la mayoría de analistas y entendidos del béisbol, existe un consenso de que los Leones del Escogido salen como favoritos para llevarse la edición número 68 del certamen.

A continuación, los cinco rosters de los equipos participantes:

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/01/g8qvpcxqaazrzr-caa474f9.jpg Roster de los Leones del Escogido (República Dominicana). (FUENTE EXTERNA.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/01/gzio-kbuae6bld-c853e45a.jpg Roster de los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico). (FUENTE EXTERNA.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/01/hacutr0xqaarsvb-46c18906.jpg Roster de los Federales de Chiriquí (Panamá). (FUENTE EXTERNA.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/01/hacyizcwmaaqxdi-b0ae4fee.jpg Roster de los Tomateros de Culiacán (México Verde). (FUENTE EXTERNA.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/01/g9urqwbeaegswk-acf68a01.jpg Roster de los Charros del Caribe (México Rojo). (FUENTE EXTERNA.) ‹ >

Dominicana, el más ganador

Los clubes dominicanos que han representado al país en este tipo de torneos, mantienen una sólida hegemonía sobre el resto de naciones que cada año buscan llevarse a sus vitrinas la corona regional.

Antes del inicio de esta edición de la Serie del Caribe, República Dominicana (con siete títulos de ventaja) supera a Puerto Rico como el país más ganador.

Países con más títulos en la Serie del Caribe República Dominicana, 23 : (1971, 1973, 1977, 1980, 1985, 1988, 1990, 1991, 1994, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2007, 2008, 2010, 2012, 2020, 2021, 2023, 2025).

Puerto Rico, 17 : (1951, 1953, 1954, 1955, 1972, 1974, 1975, 1978, 1983, 1987, 1992, 1993, 1995, 2000, 2017, 2018).

México, 9 : (1976, 1986, 1996, 2002, 2005, 2011, 2013, 2014, 2016).

Cuba, 8 : (1949, 1952, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 2015).

Venezuela, 8 : (1970, 1979, 1982, 1984, 1989, 2006, 2009, 2024).

Panamá, 2 : (1950, 2019).

Colombia, 1: (2022).