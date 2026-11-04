Las Águilas despiertan sus bates y derrotan al Licey 8-3 en el Estadio Cibao

Jasson Domínguez llega desde el Escogido y debutó con las Águilas este martes 3 de noviembre. ( CEDIDA POR LAS ÁGUILAS CIBAEÑAS. )

Las Águilas Cibaeñas hicieron sentir sus bates la noche del martes y madrugada del miércoles, al derrotar 8-3 a los Tigres del Licey, en un encuentro cargado de emociones, estrenos, poder ofensivo y contratiempos provocados por la lluvia y una falla eléctrica en el Estadio Cibao.

La ofensiva amarilla encontró el impulso que necesitaba con la integración de los debutantes Jason Domínguez y Adael Amador, además del regreso de Aderlin Rodríguez, quienes aportaron energía a una alineación que castigó el pitcheo azul con 10 imparables para encaminar a los aguiluchos hacia una importante victoria en la continuación del Torneo de Béisbol Otoño-Invernal 2026-2027, dedicado al empresario y propulsor deportivo Héctor Rizek.

Domínguez fue una de las grandes figuras de la noche. En su estreno con el uniforme amarillo conectó dos dobles y remolcó una carrera, mostrando desde su primera presentación que puede convertirse en una pieza importante para la ofensiva cibaeña.

Sin embargo, el batazo de mayor impacto salió del madero de Aderlin Rodríguez, quien desapareció la pelota del parque con un cuadrangular de tres carreras, desatando la celebración de los fanáticos aguiluchos y ampliando la ventaja de los locales.

También sobresalieron JC Escarra, Rayner Delgado y Eddys Leonard, con dos imparables cada uno, mientras Mason McCoy agregó un sencillo.

Por los Tigres, Gustavo Núñez encabezó el ataque con tres sencillos, seguido de Kelvin Alcántara, con dos imparables, y Ronny Mauricio, quien conectó un cuadrangular de dos carreras. Yamal Encarnación, Jesús Madé, Francisco Mejía y Christian Adames aportaron un hit cada uno.

La victoria correspondió a Erick Mejía (1-0), quien consiguió su primer triunfo como lanzador en el béisbol dominicano, mientras Luis Gil (0-1) cargó con la derrota.

El resultado tuvo además un significado especial para el dirigente aguilucho Luis "Pipe" Urueta, quien alcanzó su victoria número 125 como mánager en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, ingresando a un selecto grupo de estrategas con esa cantidad de triunfos.

Lluvia y obscuridad

El encuentro tuvo un desarrollo accidentado desde sus primeros episodios. Una ligera llovizna acompañó el inicio del partido, pero al concluir la primera entrada una falla eléctrica dejó fuera de servicio una de las torres de iluminación del estadio, obligando a detener las acciones.

Cuando las Águilas se preparaban para consumir su turno ofensivo en el cierre del segundo episodio, los árbitros ordenaron colocar las lonas sobre el terreno debido a la insistencia de las precipitaciones.

La prolongada pausa alteró los planes de ambos dirigentes. El partido se reanudó a las 9:30 de la noche y el abridor azul, Luis Gil, no regresó al montículo. Por las Águilas, en cambio, Carl Edwards volvió a lanzar después de la interrupción.

El desafío, que había comenzado la noche del martes 3 de noviembre, concluyó finalmente a las 12:33 de la madrugada del miércoles 4, luego de una larga jornada de espera y béisbol.

Carl Edwards abrió por las Águilas y trabajó durante tres entradas, en las que permitió dos imparables y una carrera, concedió dos transferencias y ponchó a dos bateadores. Enfrentó a 12 rivales y realizó 46 lanzamientos, 27 de ellos en la zona de strike.

Después de Edwards desfilaron por el montículo amarillo Erick Mejía, Rafael Montero, Jonathan Hernández, Sadrac Franco, Justin Martínez y Jonathan Aro, quienes completaron la labor del cuerpo de relevistas.

Por los Tigres, Luis Gil tuvo una breve presentación de una entrada, en la que permitió una carrera limpia y un hit, otorgó una base por bolas y realizó 21 lanzamientos, 11 de ellos strikes.

El relevo azul estuvo integrado por Alexander Cornielle, Jordi Martínez, Misael Tamarez, Andrew Pérez, Javi Guerra y Michel Otañez.

Las Águilas madrugaron en el marcador con una carrera en la primera entrada. Stewart Berroa abrió el ataque al negociar una transferencia y Jason Domínguez, en su primer partido con el conjunto cibaeño, respondió con un batazo que superó al jardinero izquierdo. Berroa salió disparado desde la inicial y cruzó el plato para colocar a los locales delante.

La ofensiva aguilucha continuó presionando al pitcheo de los Tigres, aprovechando las oportunidades para fabricar carreras y construir una ventaja que terminó siendo suficiente para asegurar el triunfo.

Por los azules, Ronny Mauricio conectó un cuadrangular de dos carreras, pero sus esfuerzos no fueron suficientes para cambiar el rumbo del encuentro ante unos aguiluchos que encontraron en sus nuevos integrantes y en el poder de Aderlin Rodríguez los argumentos para imponerse.