$!Ángel Delgado dice que no va al Mundial por lesión

El jugador Dominicano no va la Copa Mundial de Baloncesto porque esta lesionado la noticia, llegó un día después de que firmara un contrato con el equipo Beijing Royal Fighters, de la China Basketball Association, que le pagaría US$4,3 millones por una temporada.

“Lamentablemente no podré estar en mi selección del País, representando lo que más amo que es mi tierra querida, hace unos meses tuve una lesión y tengo casi tres meses para volver a estar bien y jugar de mi selección pero las cosas no fueron como yo y la selección lo esperaba, porque todavía tengo que tener un poco más de tiempo para recuperarme y no quiero arriesgar mi futuro espero que me entiendan lo siento mucho por mi país yo los apoyo 100% y les deseo lo mejor los que me conocen bien saben lo mucho que me duele no jugar, pero tengo que enfocarme en mi futuro para estar saludable. Ya yo me recuperé por completo pero todavía no puedo arriesgarme a jugar. Muchas gracias por todo el apoyo y que dios los bendiga”.

El criollo, de 24 años y 6’10 de estatura, fue Novato del Año de la Liga de Desarrollo de la NBA (G-League) la temporada pasada cuando vistió la franela de Agua Caliente Clippers, filial en el circuito menor del conjunto de Los Ángeles.

El egresado de la Universidad de Seton Hall vio en acción en dos partidos en la NBA con los Clippers tras destrozar la G-League con promedio de 18.5 puntos y lideró la liga en rebotes con 14.8 en 44 partidos.