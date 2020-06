$!Comisionado Manfred admite que tiene menos confianza que haya temporada 2020

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, admitió que sus esperanzas que pueda haber competición del béisbol profesional en la temporada del 2020 se han reducido de manera considerable en las últimas semanas.

Manfred en su participación en el programa especial de ESPN: "Return of Sports", dijo que "no estoy seguro" de que habrá una temporada de béisbol en 2020 y que "mientras no haya diálogo" con el sindicato de jugadores, "ese riesgo real continuará".