$!El comportamiento de los jugadores será clave para las Grandes Ligas

Y en momentos en que las Grandes Ligas intentan salvar la temporada de 2020, el comportamiento fuera del diamante ayudará a definir los resultados. Los peloteros deberán cerciorarse de no ser sorprendidos por el virus "no los ponga out".

"Eso va a ser el mayor reto para que el juego continúe. Lo que ocurra fuera del terreno y lo que hagan los muchachos", dijo Vincent, un veterano de ocho años en la liga. "Hará falta sólo un equipo para arruinárselo a todos. Espero que todos lo entiendan. Se requieren cinco jugadores para enfermar a todo el equipo y entonces si todo un equipo se enferma, podría poner fin a la temporada para todos".