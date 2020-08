$!El discutido turno de Fernando Tatis Jr. y otras reglas no escritas en otros deportes

Parte alta del octavo episodio, conteo de 3-0, sin out, bases llenas y partido 10-4, con Fernando Tatis Jr, en la caja de bateo. Al siguiente pitcheo, el dominicano desapareció la pelota para su segundo cuadrangular del partido en el que le dio la victoria a los Padres de San Diego 14-4 contra los Padres de San Diego, la noche del pasado lunes.

Las redes temblaron inmediatamente, por la alegada regla-no-escrita, pues en teoría con una ventaja como esa, a la altura de esa entrada no se considera hacer “swing” en ese conteo. Tatis Jr. lo hizo y luego en la rueda de prensa, la joya de San Diego de 20 años y 84 días (esa noche del domingo), pidió disculpas.

El bambinazo fue contra su compatriota Juan Nicasio, a quien le disparó la efectividad, así sin más, a 40.50. Después de su turno, entonces llegó un pitcheo pegado para Manny Machado, pues la alegada regla no escrita rechaza batear en ese conteo y en consecuencia el riesgo es un bolazo.

Esto es béisbol. Unos defienden la actitud beligerante de los Vigilantes, otros a Tatis Jr. a quien incluso le recriminan que haya pedido disculpas. Y lo cuestionó precisamente otro lanzador, Trevor Bauer de los Rojos de Cincinnati. Otros deportes, en este caso, baloncesto, fútbol y voleibol tienen otros tipos de códigos. Hoy los conoceremos.

Antes, la defensa de Bauer fue tajante.

“Oye @tatis_jr”, escribió el lanzador en su cuenta de Twitter@BauerOutage. “Escucha: 1) Sigue bateando en 3-0 si quieres, sin importar la situación del juego. 2) Sigue conectando jonrones, no importa cuál sea la situación. 3) Sigue aportando energía y brillo al béisbol y hazlo divertido”, continúa. Y le remacha: “4) Lo único que hiciste mal fue disculparte. Para.”

Tatis se disculpó, porque debió al menos, según lo no escrito, esperar un pitcheo más, y algunos señalan que ese gesto de disculparse es la regla no escrita en el juego.

Manny Acta, coach de banca, de los Marineros de Seattle se unió a los comentarios, que por dos días retumban en Twitter y señala en su cuenta@MannyActa14: “Mientras era coach de 3B en Montreal, detuve a un corredor en la 3ra base por “respeto” al otro club. Frank Robinson casi me agarra de la oreja y me dice: “Escucha hijo, solo tienes suficientes carreras cuando te duchas después de una victoria”.

La realidad es que si por la equívoca y retrasada regla no escrita, Tatis hubiera evitado hacer “swing” y termina en un turno y episodio fallido, seis carreras todavía es oportunidad para un equipo, que le quedan dos entradas por batear.

El exjugador de Grandes Ligas, Will Middlebrooks (@meddlebrooks) compartió su punto de vista: “Bien ahora @tatis_jr se ha disculpado más que cualquier jugador de los Astros... el béisbol puede ser un poco ridículo a veces. Sigue jugando tu juego, gran chico ... jugadores como tú no solo son el futuro, sino el ahora. Amo tu juego”. Cuando menciona a los Astros, Middlebrooks se refiere al escándalo de robo de señas de ese equipo.

En otros deportes

Comencemos con baloncesto. Para este caso consultamos al técnico de la selección nacional de mayores, Melvin López.

Se considera una violación de la regla-no-escrita: Pedir un tiempo y atacar el aro cuando el juego está decidido. Incluso en las reglas que no son escritas, se le está orientando a los entrenadores a que no se enfaden si un entrenador rival en situaciones de gran ventaja llama un tiempo pedido, en momentos en que se considera no apropiado, porque existe lo que es el gol average que en muchas ocasiones ha incidido en ciertas clasificaciones.

En minibenjamín, si se considera insultante, descabellado porque son niños que se están formando y en esa categoría es muy difícil revertir una ventaja con poco tiempo.

En fútbol y voleibol las cosas son relativamente similares, pero diferentes inversamente en su totalidad al béisbol. Pero consultemos a los técnicos.

Jorge Allen Bauger, de fútbol, ofrece la visión del fútbol. Al ser preguntado ya conocía el caso de Tatis. “Es como a un rival como que no me meta más goles. Y en fútbol no es así. En fútbol hay más respeto al rival jugándole cada vez más duro, no importa qué. Lo que ocurre es que el mánager de Texas (Chris Woodward) que no tiene un jugador así”. Y sigue: “Más le duele a un futbolista que tú te burles quedándote con la pelota, lo coges de burla, si te pones a hacer filigranas en exceso, un túnel, un sombrerito”.

Y en voleibol, el técnico de la selección Marcos Kwiek, lo presenta de esta manera. “Si juegas contra un equipo débil muestras respeto si pones a tus jugadores fuertes”, dice Kwiek. La exjugadora de la selección de voleibol, Cosiris Rodríguez, recuerda lo siguiente: (El mánager Jorge) Pérez Vento decía que era la misma orquesta para todas las fiestas. No teníamos que ver que estemos jugando contra Islas Vírgenes o con un rival superior. No importa, cuando me toca con uno más duro, también me da a mí, sin piedad”.

Incluso “si tu equipo está clasificado y entras a jugar con toda la banca se considera un irrespeto”, señala Kwiek.

Retornando al béisbol. Será lamentable, pero Tatis Jr. se llevará para el recuerdo lo cuestionado que fue su primer jonrón con las bases llenas y su mayor total de carreras empujadas (7) en un juego. Hasta la fecha.