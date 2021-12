$!El Licey apela a guardar silencio ante una denuncia de malas prácticas laborales

El Licey y la Lidom han optado por guardar silencio ante un grave reporte de la cadena ESPN donde un grupo de ex empleados denuncian serias acusaciones sobre malas prácticas laborales dentro del club, que van desde racismo hasta de acoso sexual.

Una nota que ha dado la vuelta al mundo y que en redes sociales como Twitter copó las primeras plazas entre las tendencias. El común denominador entre los entrevistados coincide en que existe una supuesta “cadena de imposición” que establece una sumisión absoluta a las palabras del presidente y directivos.

“Francamente no me motivo a hablar sobre ese tema. Me excuso con usted y quedo abierto para cuando haya algún tema de béisbol sobre el cual usted quiera intercambiar ideas. Gracias por su comprensión”, respondió el presidente del club, Ricardo Ravelo, a una petición de DL sobre la denuncia.

Quien sí respondió fue Ricky Ravelo Batlle, hijo del presidente, quien tomó la red Twitter para desahogarse.

“Los dueños de ESPN (quienes trataron de meterse en RD con ESPN Radio y fracasaron). Siempre busquen las verdaderas intenciones y agendas”, escribió Ricky, acompañando el post con un emojis alusivo a la filtración y agrega una foto con las políticas de diversidad, equidad e inclusión del gigante de la comunicación.

“Ahorita nos obligan a que el Tiguerito sea una pantera y que el dirigente sea un LGTB”, continuó Ricky, con emojis de carcajadas y burlas. “Porque los botamos y están dolidos”, responde a la pregunta de una usuaria. “Nadie se va del Licey. ¿Por qué no lo hicieron público cuando trabajaban en el club?”.

Una de las acusaciones fue una relacionada con supuestas actitudes de clasismo y racismo dentro de la directiva del equipo, apuntando hacia un menosprecio a empleados por pertenecer a una clase social distinta a los directivos o por su color de piel.

Recuerda esta persona que, a alguien en particular, uno de los directivos le llegó a decir “mono” y “gorila” en ocasiones para referirse a este.

Otro episodio recordado por uno de los entrevistados fue durante la dirigencia de Manny Acta en el equipo. “Habló despectivamente del entonces gerente del equipo de La Romana, Félix Francisco, al referirse a su persona durante una transacción realizada por el entonces gerente Manny Acta. “Te dejaste engañar por el “negrito” ese (Félix Francisco)”.

Resulta importante destacar que en esas mismas declaraciones, la feunte apuntó a que la oficina de Acta fue alegadamente movida de lugar por parte de la directiva del equipo para evitar tener roces con amigos de la infancia del exgerente.

Los departamentos más afectados por dichas actitudes son aquellos que de alguna forma están involucrados con la comunicación hacia afuera del club. Algunos confiesan que, en caso de dar ideas contrarias a los directivos, son alegadamente tildados de desobedientes y supuestamente se toman decisiones radicales en su contra.