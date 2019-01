$!Fernando Tatis: “Desde el primer día acepté el reto y a mí me gustan los retos”

Aproximadamente siete años después de que las Estrellas Orientales ganaron un campeonato, nació Fernando Tatis padre. El actual mánager de las Estrellas Orientales.

Las Estrellas ganaron su último campeonato correspondiente a la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana en 1968. Tatis, nativo de San Pedro de Macorís vino al planeta un 1 de enero de 1975.

El conjunto petromacorisano disputa la serie final contra los Toros del Este, su rival del Este, al mejor de un 9-5.

Las Estrellas ganaron el título dentro del período que se conoce como la Generación “Baby Boom”, año en que justamente consideran algunos terminó ese período. Luego de ahí vino la Generación X, tramo en el que nació Tatis padre. A partir de esta generación, nadie ha visto una corona petromacorisana, aunque han visitado varias veces la serie final.

El capataz verde habla precisamente de la responsabilidad histórica que lleva sobre sus espaldas, donde admite que la presión “siempre” está, y claro, no sólo para él, sino en todas las áreas.

El timonel del conjunto oriental al recordar su época como jugador con los Leones del Escogido, donde tuvo que irse a la banca, la compara con los jugadores que abandonan un equipo al señalar: “siempre lo he dicho, el que se va es un cobarde”.

Carlos Sánchez G.: Fernando, la historia ha permitido que te tocara esta gran oportunidad de darle un campeonato a las Estrellas Orientales, cuando incluso tú no habías nacido la última vez que ganaron.

Fernando Tatis: Ay Dios mío (y dice entre sonrisas), eso hace tiempo.

CSG: Estamos hablando de 1968.

FT: Oh Dios. Contentísimo, feliz, de verdad que sí, de que Dios nos haya ayudado de llegar hasta aquí, tener la oportunidad de poder ganar este campeonato. Claro que sí, muy feliz y contento y agradecido de Dios.

CSG: Para ti, ¿cuál fue la clave para que tu equipo llegara hasta aquí?

FT: La clave en realidad como siempre lo he dicho, primero Dios, luego nuestro bullpen (el pitcheo relevo), ha sido exitoso el año entero. Nos ha mantenido en el juego, a pesar de los malos comienzos que han tenido nuestros abridores, pero el bullpen de nosotros ha batallado y siempre ha estado ahí.

CSG: ¿Estás consciente de que llevas un compromiso grande con la historia de San Pedro de Macorís. Has pensado en eso?

FT: Claro que sí. Estoy comprometido con esto. Desde el primer día acepté el reto; es un reto para mí y a mí me gustan los retos. Si estoy aquí, sé que Dios me ha puesto en este lugar para aprender sobre todas las cosas, para ver y para enseñarle al mundo de que Él puede hacer esto posible.

CSG: ¿No te presiona esto?

FT: Siempre hay presión. Siempre hay presión.

CSG: ¿Como jugador, como mánager, en la oficina?

FT: Sí, siempre hay presión. Tú sabes por qué, porque tú no quieres fallar, pero somos seres humanos y vamos fallar. Ahora, dónde está el problema en realidad, cuando cometes un fallo, qué te cuesta. Ahí hay problema.

CSG: ¿Y cómo te recuperas también?

FT: Exactamente. Pero es como te digo, este equipo tiene con qué recuperarse. Yo he cometido muchísimos errores este año, pero nuestro bullpen ha venido y me ha cubierto en realidad. Por eso te digo, el bullpen de nosotros ha sido buenísimo.

CSG: ¿Qué piensa de esta temporada para ti en lo personal?

FT: Este ha sido un año de verdad de prueba para mí y de aprendizaje.

CSG: Cómo llega Tatis a ser el mánager de las Estrellas?

FT: Primero el año pasado trabajé en este equipo, como coach de banca. Y luego los comentarios, la gente, los mismos jugadores, hablando con el gerente y las personas de San Pedro de Macorís, (comentaron), mira pero Tatis ha sido un hombre que ha jugado por tantos años, es de aquí, bueno, la familia Mallén me dio la oportunidad y aquí estamos.

CSG: ¿La aceptaste de una vez?

FT: Claro que sí. Esto es algo que tú no lo ves todos los días. Y yo entiendo es que si me ofrecen este trabajo es porque Dios quiere que yo esté aquí. ¿Y por qué decir que no?

CSG: Esto es una liga cambiante en la que las variaciones son constantes...

FT: Esto ha variado y puede seguir variando todavía. Nosotros vamos a buscar cómo mejorar cada día nuestro line up (alineación) y nuestro bullpen, o sea que si encontramos algo en el mercado que pueda mejorar, lo vamos a traer porque queremos hacer esto posible.

CSG: ¿Perdieron jugadores o a alguien que te hubiera gustado tener en la alineación?

FT: Hasta ahora mismo, pienso que no. Todo el que no ha estado aquí no ha querido estar aquí. El que ha querido estar aquí ha permanecido con el equipo, aún estando abajo fuera del roster. Los que se han ido, siempre lo he dicho, el que se va es un cobarde porque no quiere permanecer aguantando lo que es esta realidad. Y yo siempre lo dije, en una ocasión el Escogido a mí me hizo lo mismo, pero más sin embargo qué yo hice, siempre me preparé todo el tiempo apoyando a mis compañeros; porque yo tenía el deseo de ganar aunque no estuviera jugando y ya yo tenía muchísimos años en Grandes Ligas. Hay jugadores que pueden desbaratarlo todo, todo lo que construyeron en su carrera, lo puedes desbaratar en un día. O sea, que hay que tener mucho cuidado con eso.

CSG: La diferencia de estar en esa esquina caliente (la tercera base cuando era jugador) y ahora en esta esquina caliente (como mánager)?

FT: Muy grande, de verdad que sí, porque tú como jugador tú puedes cambiar muchas cosas: puedes cambiar un error, puedes cambiar una realidad y venir y dar un triple, un doble en un momento bueno y determinado para ganar el juego, pero ya como mánager una vez que cometiste un error es difícil de reponerlo.

CSG: Sí, porque no bateas, ni lanzas...

FT: Exacto. Se forma un poco diferente. Pero en esto es más estrategia y tú tener la astucia y la sagacidad de poder sobrellevar tu juego. Para mí la clave de nosotros como siempre lo he dicho es saber a quién tienes en el bullpen.

CSG: ¿Finalmente, jugar con tu hijo Fernando Tatis, jr. en un mismo equipo, qué tal?

FT: Feliz, contento, orgulloso como papá. Bendecido de parte de Dios y de verdad que muy contento.