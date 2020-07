Franmil Reyes: "Pido perdón y juro que no volverá a pasar"

"Realmente me disculpo, porque no me estaba protegiendo a mí mismo y a mis compañeros de equipo", dijo Reyes en una videollamada desde Progressive Field. "Aprendí de eso y no volverá a suceder. Realmente no quiero dejar de practicar. Realmente me disculpo y juro que no volverá a suceder ''.

Esta será su primera temporada completa con los Indians, quienes lo adquirieron el año pasado en un intercambio con los San Diego Padres. Conectó un total combinado de 37 jonrones el año pasado para San Diego y Cleveland y podría recibir algo de tiempo de juego en el jardín derecho.